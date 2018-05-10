الزمالك يرفض نهائياً فكرة رحيل لاعبه الواعد في الميركاتو الصيفي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم العاشر من شهر مايو الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد رفض نهائياً فكرة رحيل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك في ظل تألقه بشكل ملفت للغاية في الآونة الأخيرة مع أبناء القلعة البيضاء.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد أغلق الباب نهائياً في وجه أي نادي يرغب في التعاقد مع اللاعب الواعد يوسف أوباما خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب المستوى المميز للغاية الذي قدمه رفقة فريق الزمالك في المباراة الماضية تحديداً أمام فريق الإسماعيلي في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن اللاعب الواعد يوسف أوباما كان قد استقر على رحيله عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي القادم، وخاصة في ظل تلقيه بعض العروض المناسبة سواء من أندية في القارة الأوروبية أو حتى بعض الأندية من الخليج العربي.

ومن جانبه أبدى خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك هو الآخر رغبته الشديدة في الإبقاء على اللاعب يوسف أوباما في صفوف فريق الزمالك، وربما اتضح ذلك جلياً من خلال منح يوسف أوباما شارة قيادة فريق الزمالك في المباراة الماضية أمام فريق الإسماعيلي، مما ساهم في فوز فريق الزمالك في المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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