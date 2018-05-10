موعد أبرز مباريات يوم الجمعة 11/5/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم الجمعة الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو الحالي إقامة العديد من المباريات، وذلك سواء على الصعيد الأوروبي أو حتى على الصعيد العربي، وتحديداً في مسابقات الدوري الفرنسي والدوري المصري الممتاز، إضافة إلى الدوري التركي وأيضاً كأس أمير دولة قطر.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات، علماً بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة عبر العديد من القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات.

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موعد مباراة أولمبيك مارسيليا وجانجون

يستقبل فريق جانجون نظيره فريق أولمبيك مارسيليا في مساء يوم الجمعة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة أولمبيك مارسيليا وجانجون تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة أولمبيك مارسيليا وجانجون عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي

يستقبل فريق الإسماعيلي نظيره فريق المصري البورسعيدي في ديربي القناة في مساء يوم الجمعة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية، حيث ستكون المباراة منقولة عبر كلاً من قناة النيل للرياضة، إضافة إلى قناة أون سبورت، وأيضاً قناة دي إم سي سبورت.

موعد مباراة السد والدحيل

يواجه فريق السد نظيره فريق الدحيل في مساء يوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس أمير دولة قطر 2018 م.

وتنطلق مباراة السد والدحيل تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة السد والدحيل عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، فيما ستكون قناة بي إن سبورت المفتوحة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة ديربي كاونتي وفولهام

يستقبل فريق ديربي كاونتي نظيره فريق فولهام في مساء يوم الجمعة، وذلك في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من المرحلة النهائية من مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة ديربي كاونتي وفولهام تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ديربي كاونتي وفولهام عبر شبكة قنوات بي إن سبورت.

موعد مباراة الهلال والخرطوم

يستقبل فريق الهلال نظيره فريق الخرطوم في مساء يوم الجمعة على ملعب أم درمان، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري السوداني 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة الهلال والخرطوم تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أنطاليا سبور وإسطنبول باشاكشهير

يستقبل فريق أنطاليا سبور نظيره فريق إسطنبول باشا في مساء يوم الجمعة على ملعب أنطاليا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري التركي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة أنطاليا سبور وإسطنبول باشا تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة أنطاليا سبور وإسطنبول باشا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت.

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