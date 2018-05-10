لاعب الأهلي يُطالب بالرحيل بسبب جلوسه الدائم على دكة البدلاء

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم العاشر من شهر مايو الحالي أن أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد طالب برحيله عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي القادم، وذلك بسبب جلوسه الدائم على مقاعد البدلاء على مدار الموسم بأكمله.

حيث أشارت التقارير إلى أن اللاعب هشام محمد متوسط ميدان فريق الأهلي بات يرغب في الرحيل بأي وسيلة ممكنة عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما وصلت العلاقة بينه وبين الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي إلى طريق مسدود تماماً.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن اللاعب هشام محمد كان يرغب في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء منذ الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن الجهاز الفني لفريق الأهلي رفض ذلك الأمر بشكل نهائي، وأكد له أيضاً أن الفريق في حاجة ماسة إلى خدماته في الدور الثاني من عمر الموسم.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن اللاعب لم يحصل على أي فرصة على الإطلاق من أجل المشاركة بصفة أساسية مع الفريق في معظم مباريات الدور الثاني، مما كان بمثابة عاملاً مساهماً في هبوط مستواه بشكل كبير للغاية، والذي أدى بالتالي إلى ضياع كل أحلامه في التواجد في قائمة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

ومن المقرر أن يعقد اللاعب هشام محمد جلسة خاصة مع الكابتن سيد عبد الحفيظ عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وذلك من أجل تحديد مصيره ومستقبله مع النادي الأهلي بشكل نهائي حتى وإن تم إتاحة الفرصة له بالرحيل على سبيل الإعارة فقط لا غير.

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