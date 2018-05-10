محمد صلاح يقترب من الفوز بجائزة فردية جديدة الموسم الحالي

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بات المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي قريباً للغاية من الفوز بجائزة فردية جديدة، وذلك على هامش الحفل الذي سوف يقوم نادي ليفربول بتنظيمه في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم العاشر من شهر مايو الحالي داخل ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

وفي إطار ذلك الحفل سوف يقوم نادي ليفربول باختيار أفضل لاعب في فريق ليفربول في الموسم الحالي، كما سيقوم النادي أيضاً باختيار أفضل هدف تم تسجيله في الموسم الحالي من طرف لاعبي فريق ليفربول على مستوى جميع المسابقات.

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ويُعتبر المصري محمد صلاح أحد أبرز المرشحين داخل صفوف فريق ليفربول من أجل حصد كلاً من الجائزتين معاً، وذلك عطفاً على الموسم الممتاز الذي قدمه اللاعب المصري من الناحية الفردية رفقة فريقه على مستوى جميع المسابقات.

وعلى صعيد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز نجح المصري محمد صلاح في صناعة التاريخ، وذلك بعدما سجل حتى هذه اللحظة 31 هدفاً لمصلحة فريقه قبل جولة واحدة فقط من نهاية المسابقة، مما جعله مرشحاً لكي يُنهي الموسم وهو هدافاً للدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يزال الصراع لم يُحسم بعد وخاصة وأن مُلاحقه المباشر على بُعد ثلاثة أهداف فقط لا غير، وهو الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني في اللائحة والذي سجل 28 هدفاً لمصلحة فريقه، على أن تُحسم الأمور بشكل نهائي عقب نهاية الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

أما على الصعيد القاري فقد ساهم المصري محمد صلاح بشكل واضح في وصول فريقه ليفربول إلى الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولكن تبقى المهمة الأصعب في المباراة النهائية حينما يواجه فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الموسمين الماضيين وأيضاً صاحب الرقم القياسي برصيد 12 لقباً على مدار تاريخ المسابقة.

وقد نجح المصري محمد صلاح على مدار الموسم الحالي في حصد العديد من الجوائز الفردية، علماً بأن أبرز هذه الجوائز كانت جائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الماضي 2017، والتي تُمنح من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم الحالي 2017 / 2018 م، والتي تُمنح من طرف رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

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