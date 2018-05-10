ميدو يكشف عن حظوظ الزمالك في نهائي كأس مصر وموقفه من تثبيت خالد جلال

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تحدث الكابتن أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً في صباح اليوم الخميس الموافق لليوم العاشر من شهر مايو الحالي عن حظوظ فريق الزمالك، وذلك قبل المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، إضافة إلى موقفه من الإعلان عن تثبيت الكابتن خالد جلال في منصب المدير الفني لفريق الزمالك.

فمن خلال تصريحات إذاعية له في صباح اليوم الخميس وتحديداً عبر إذاعة “الشباب والرياضة”، أكد الكابتن أحمد حسام ميدو أن توقيت الإعلان عن تثبيت الكابتن خالد جلال في منصب المدير الفني لفريق الزمالك من طرف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كان غير مناسباً على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أحمد حسام ميدو إلى أن الكابتن خالد جلال يعمل بدون ضغوطات تماماً طوال الفترة الماضية وتحديداً منذ توليه منصب المدير الفني لفريق الزمالك بشكل مؤقت، مشدداً في الوقت ذاته على أن قرار تثبيته الموسم المقبل سوف يضع عليه ضغوطات كبيرة للغاية في الدور النهائي من مسابقة كأس مصر.

أما عن حظوظ فريق الزمالك قبل المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، فقد أكد الكابتن أحمد حسام ميدو أن فرص كل فريق من الطرفين متساوية تماماً من أجل الفوز بلقب كأس مصر، وخاصة وأن فريق سموحة سوف يلعب المباراة بدون أي ضغوطات تماماً بعكس فريق الزمالك الذي يحتاج إلى التتويج باللقب بأي صورة ممكنة.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أحمد حسام ميدو إلى أن فرحة إقصاء فريق الإسماعيلي من الدور نصف النهائي من عمر المسابقة كان مبالغاً فيها على الإطلاق، مشدداً في الوقت ذاته على أن الكابتن خالد جلال يجب عليه أن يتعامل بشكل مثالي مع نبرة التفاؤل التي أصابت معظم عشاق نادي الزمالك قبل المباراة النهائية أمام فريق سموحة.

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