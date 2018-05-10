ميدو يوجه ضربة موجعة إلى “محمد صلاح” قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

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قام الكابتن أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً بتوجيه ضربة موجعة إلى المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي حالياً في صباح اليوم الخميس الموافق لليوم العاشر من شهر مايو الحالي، وذلك قبل موعد المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وريال مدريد الإسباني.

فمن خلال تصريحات إذاعية له في صباح اليوم الخميس وتحديداً لإذاعة “الشباب والرياضة”، أكد الكابتن أحمد حسام ميدو أنه سوف يقوم بتشجيع فريق ريال مدريد في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ليفربول، وذلك نظراً إلى كونه أحد مشجعي الفريق الملكي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً تمنى الكابتن أحمد حسام ميدو أن ينجح المصري محمد صلاح في تسجيل هدفاً لمصلحة فريقه في الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكي يدخل تاريخ المسابقة من أوسع أبوابها.

أما عن أسباب تراجع مستوى المصري محمد صلاح في الآونة الأخيرة مع فريقه ليفربول، فقد شدد الكابتن أحمد حسام ميدو على أن السبب الحقيقي وراء تراجع مستوى محمد صلاح مؤخراً ليس هو مشكلته مع الاتحاد المصري لكرة القدم حول حقوق الرعاية.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن أحمد حسام ميدو أن السبب الحقيقي وراء تراجع مستوى محمد صلاح، هو الإجهاد وخاصة وأن محمد صلاح خاض في الموسم الحالي حوالي 50 مباراة تقريباً على مستوى جميع المسابقات، معتقداً في الوقت ذاته أنه سوف يعود من جديد إلى مستواه الطبيعي في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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