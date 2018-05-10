مصادر صحفية إنجليزية تكشف عن البديل الأمثل في حالة رحيل “صلاح” عن ليفربول

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كشفت مصادر صحفية إنجليزية اليوم الخميس الموافق لليوم العاشر من شهر مايو الحالي عن البديل الأمثل لنادي ليفربول الإنجليزي، وذلك في حالة رحل عنه المصري محمد صلاح عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة تجاه أحد الأندية الأوروبية التي أعربت عن رغبتها في ضمه في أكثر من مناسبة سابقة.

حيث أشارت المصادر إلى أن أفضل طريقة لتعويض رحيل اللاعب المصري محمد صلاح، سوف تكون من خلال محاولة التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، وخاصة في ظل المستوى الكبير الذي يُقدمه النجم الأرجنتيني رفقة ناديه الحالي يوفنتوس منذ الموسم الماضي.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن نادي ليفربول يُحاول أن يقوم بتأمين نفسه بالشكل المناسب، وذلك حتى لا يتأثر الفريق مع انطلاقة الموسم المقبل وخاصة وأن المصري محمد صلاح بات أحد الركائز الأساسية في قلعة أنفيلد رود نظراً إلى الموسم التاريخي الذي قدمه اللاعب حتى هذه اللحظة.

ومن جانبه ساهم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في فوز فريقه يوفنتوس في الموسم الحالي بلقب كأس إيطاليا، كما أنه بات أيضاً على بُعد نقطة واحدة فقط لا غير من التتويج رسمياً بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وعلى الرغم من طرح اسم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا على طاولة إدارة نادي ليفربول، إلا أن رحيل المصري محمد صلاح لم يُحسم بعد بأي شكل من الأشكال، وخاصة وأن الأخير أعرب في أكثر من مناسبة سابقة عن سعادته رفقة نادي ليفربول.

ولا شك أن العامل الحاسم في مستقبل المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، سوف يكون أولاً من خلال الدور الذي سوف يلعبه في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا حينما يواجه فريقه نظيره فريق ريال مدريد الإسباني، إضافة إلى ما سوف تُسفر عنه مشاركته مع المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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