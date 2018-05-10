نادي تركي يُعرب عن رغبته في التعاقد مع لاعب الأهلي في الميركاتو الصيفي

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كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم الخميس الموافق لليوم العاشر من شهر مايو الحالي عن اهتمام أحد أندية الدوري التركي بالتعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي قاسم باشا التركي معجبة بشدة بمستوى اللاعب سعد الدين سمير مدافع فريق الأهلي، وذلك في ظل المستوى الكبير الذي قدمه اللاعب مع فريق الأهلي طوال الفترة الماضية في الموسم الحالي تحديداً.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي قاسم باشا تدرس جدياً تقديم عرض رسمي إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الفترة القادمة، وذلك من أجل التعاقد مع المدافع سعد الدين سمير في الميركاتو الصيفي القادم.

ولا شك أن رد النادي الأهلي سوف يكون الرفض القاطع على رحيل المدافع سعد الدين سمير، وخاصة وأنه يُعتبر أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي.

ولا يزال فريق الأهلي يحتاج إلى تدعيم خطوطه في الميركاتو الصيفي القادم، وتحديداً على مستوى خط الدفاع مما يجعله لن يُفكر مطلقاً في التخلي عن أحد ركائزه الأساسية أي سعد الدين سمير، وخاصة وأن المارد الأحمر يرغب في المنافسة بكل قوة في العام الحالي 2018 على لقب دوري أبطال أفريقيا.

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