موعد مباراة الأهلي وأياكس الودية في مهرجان اعتزال “حسام غالي” الجمعة 11/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وأياكس أمستردام الودية في مهرجان اعتزال “حسام غالي”، يواجه فريق الأهلي نظيره فريق أياكس أمستردام الهولندي في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو الحالي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار مباراة ودية ضمن مهرجان اعتزال النجم المخضرم حسام غالي.

موعد مباراة الأهلي وأياكس أمستردام

ستُقام مباراة الأهلي وأياكس أمستردام في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو الحالي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأياكس أمستردام

ستكوم مباراة الأهلي وأياكس أمستردام منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات الفضائية المصرية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر كلاً من قناة الأهلي، إضافة إلى قناة صدى البلد.

قائمة الأهلي في مباراته أمام أياكس أمستردام

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير / محمد نجيب / أحمد فتحي / محمد هاني / باسم علي / صبري رحيل / علي معلول / محمود الجزار.

خط الوسط: حسام غالي / حسام عاشور / عمرو السولية / وليد سليمان / أحمد حمدي / أحمد حمودي / ميدو جابر / باكا / محمد شريف / إسلام محارب / كريم نيدفيد.

خط الهجوم: مروان محسن / صلاح محسن / أحمد ياسر ريان.

المدرب: المصري حسام البدري.

نبذة تاريخية عن النجم المخضرم حسام غالي

وُلد النجم حسام غالي في اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر عام 1981 في محافظة كفر الشيخ.

بدأ مسيرته الرياضية كلاعب ناشئ في نادي بيلا التابع لمحافظة كفر الشيخ.

انتقل بعدها مباشرة إلى قطاع الناشئين في النادي الأهلي في عام 1996.

صعد إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في عام 2000.

خاض أول تجربة احترافية له رفقة نادي فينورد روتردام الهولندي في عام 2003.

لعب النجم حسام غالي طوال مسيرته الرياضية الاحترافية لصالح 6 أندية مختلفة، وهي أندية: الأهلي المصري / فينورد روتردام الهولندي / توتنهام هوتسبير الإنجليزي / ديربي كاونتي الإنجليزي / ليرس البلجيكي / النصر السعودي.

نجح النجم المخضرم حسام غالي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى لقب كأس مصر، وأيضاً لقب دوري أبطال أفريقيا رفقة النادي الأهلي طوال مسيرته.

يُعتبر أبرز لقب في مسيرة النجم حسام غالي هو لقب دوري أبطال أفريقيا، حيث نجح في الفوز به في مرتين مع فريق الأهلي، وذلك في عام 2001 للمرة الأولى ومن ثم في عام 2012 للمرة الثانية، علماً بأنه كان قائد فريق الأهلي حينما رفع اللقب الأفريقي للمرة الثانية.

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