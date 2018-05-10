شاهد.. صور توقيع أحمد علاء مدافع الداخلية مع الأهلي

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يستعد النادي الأهلي للإعلان بشكل رسمي في الساعات القادمة عن ثاني صفقاته الرسمية في الميركاتو الصيفي القادم، وذلك من خلال التعاقد مع اللاعب أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية.

ومن جانبها قامت العديد من الصحف المصرية اليوم الخميس بنشر صورة توقيع اللاعب على عقد انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك رفقة وكيل أعماله تامر النحاس على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة من طرف النادي الأهلي في الفترة القليلة القادمة.

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ومن المقرر أن يمتد تعاقد المدافع أحمد علاء مع النادي الأهلي لمدة 5 سنوات قادمة، على أن تصل قيمة الصفقة إلى مبلغ 10 مليون جنيه مصري سوف يقوم النادي الأهلي بإرسالها إلى مجلس إدارة نادي الداخلية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وقد اتفق مجلس إدارة نادي الداخلية أيضاً مع النادي الأهلي على الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه مصري في حالة انضمام اللاعب في أي مناسبة قادمة لصفوف المنتخب الوطني المصري، أما في حالة بيع اللاعب لأي نادي آخر سوف يحصل نادي الداخلية على نسبة 20% من قيمة الصفقة.

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