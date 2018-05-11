أحمد علاء: الأهلي أعظم نادي في قارة أفريقيا ورفضت كل العروض من أجله

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قام المدافع أحمد علاء لاعب النادي الأهلي الجديد بالتعليق في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم العاشر من شهر مايو الحالي على تعاقده مع النادي الأهلي، وذلك بعدما قام بالتوقيع بشكل رسمي على عقد انتقاله إلى القلعة الحمراء.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في مساء يوم أمس الخميس في برنامج “ملك وكتابة” المذاع عبر شاشة قناة الأهلي، أكد المدافع أحمد علاء أنه قرر الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي نظراً لكونه أعظم نادي في قارة أفريقيا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدافع أحمد علاء على أنه سوف يبذل أقصى مجهود لديه في الفترة القادمة من أجل إثبات نفسه في النادي الأهلي، متمنياً في الوقت ذاته أن يكون عند حسن ظن الجميع داخل النادي الأهلي وخاصة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إضافة إلى الجهاز الفني للمارد الأحمر بقياة الكابتن حسام البدري.

وعن موعد بدء مفاوضات النادي الأهلي، أشار المدافع أحمد علاء إلى أن المفاوضات بدأت معه من طرف عدلي القيعي مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي منذ أسبوعين تقريباً، مؤكداً في الوقت ذاته أنه أكد حينها لعدلي القيعي أن اللعب لصالح النادي الأهلي يُعتبر شرف كبير بالنسبة وخاصة لآنه يُعتبر أكبر نادي في كرة القدم المصرية الأفريقية بأكملها.

وفي ختام تصريحاته شدد المدافع أحمد علاء على أن النادي الأهلي يمتلك لاعبين كبار على مستوى جيمع الخطوط، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الكابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية ساعده كثيراً في حياته من أجل الوصول إلى هذه المرحلة في مسيرته الرياضية.

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