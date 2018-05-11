سموحة يضع شرطاً أساسياً من أجل خوض نهائي كأس مصر أمام الزمالك

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وضع مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم العاشر من شهر مايو الحالي شرطاً أساسياً، وذلك من أجل خوض المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر 2018م أمام فريق الزمالك في يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في مساء يوم أمس الخميس في برنامج “مساء الأنوار” المذاع عبر شاشة قناة “أون سبورت” رفقة الإعلامي مدحت شلبي، أكد فرج عامر أن نادي سموحة لن يُشارك في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بنسبة 99%.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد فرج عامر على أن نادي سموحة لن يخوض المباراة النهائية إذا أصر الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين طاقم تحكيم مصري من أجل إدارة المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن دعم الحكم المصري لن يكون على حساب نادي سموحة تحت أي ظرف من الظروف.

ومن جانبه قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشن هجوماً حاداً في مساء يوم أمس أيضاً على فرج عامر، وذلك بسبب رفضه دعم الحكم المصري وإصراره على خوض المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بطاقم تحكيم أجنبي.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في مساء يوم أمس الخميس في برنامج “مساء الأنوار” المذاع عبر شاشة قناة “أون سبورت” رفقة الإعلامي مدحت شلبي، أكد المستشار مرتضى منصور أن عدم دعم فرج عامر للحكم المصري هو من جعل الاتحاد المصري لكرة القدم يُصر على تعيين طاقم تحكيم مصري في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المستشار مرتضى منصور على أن نادي الزمالك هو من المفترض أن يقوم بالاعتراض على الحكم المصري بسبب المواقف الكثيرة التي تعرض لها فريق الزمالك في العديد من المباريات التي أدارها الحكم المصري، متمنياً في ختام تصريحاته على أن تختار لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكم مصري صاحب كفاءة عالية من أجل إدارة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر.

أما لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح، فمن المتوقع أن تقوم بتعيين حكم من ضمن أربعة أسماء، وهم محمد معروف ومحمد فاروق، إضافة إلى إبراهيم نور الدين وأيضاً محمود عاشور، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن طاقم التحكيم قبل موعد المباراة بيوم واحد فقط لا غير.

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