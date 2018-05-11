قرار هام من كوبر قبل معسكر الفراعنة القادم تحضيراً للمونديال

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو الحالي أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، قد اتخذ قراراً هاماً قبل معسكر أحفاد الفراعنة القادم تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قرر ضم 35 لاعباً إلى قائمة المنتخب الوطني المصري في معسكر مايو المقبل، على أن يتم استبعاد 9 لاعبين من القائمة مباشرة عقب خوض المباراة الودية الأولى للمنتخب المصري أمام منتخب الكويت.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر سوف يُحاول أن يُعطي الفرصة كاملة لكل العناصر الجديدة في قائمة المنتخب المصري في المباراة الودية أمام منتخب الكويت، وذلك حتى يستقر بشكل نهائي على القائمة النهائية لأحفاد الفراعنة التي سوف تُشارك في مونديال روسيا المقبل.

وينطلق المعسكر الختامي للمنتخب الوطني المصري في اليوم الثالث والعشرين من شهر مايو الحالي، على أن تتوجه بعثة أحفاد الفراعنة بعدها مباشرة إلى دولة الكويت استعداداً لمواجهة منتخب الكويت في مباراة دولية ودية في اليوم السابع والعشرين من الشهر ذاته.

وبعد ذلك مباشرة سوف يتجه المنتخب الوطني المصري إلى دولة إيطاليا، وذلك من أجل خوض مباراته الدولية الودية الثانية والتي سوف تكون أمام منتخب كولومبيا، على أن يختتم معسكره في دولة بلجيكا وتحديداً في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك من خلال مواجهة منتخب بلجيكا على أرضه ووسط جماهيره قبل السفر بعدها مباشرة إلى دولة روسيا.

ومن المتوقع أن يتكون القوام الأساسي للمنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري / محمد الشناوي / شريف إكرامي / محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتحي / أحمد المحمدي / عمر جابر / أحمد حجازي / علي جبر / سعد الدين سمير / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / محمود حسن تريزيجيه / محمد صلاح / رمضان صبحي / عمرو وردة / عبد الله السعيد / محمود عبد الرازق شيكابالا / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن / أحمد حسن كوكا

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