السعيد يؤكد جاهزيته للمونديال رغم إصابته في الدوري الفنلندي

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو الحالي عن حجم إصابة النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار حالياً إلى نادي كوبيون الفنلندي.

حيث أشارت المصادر إلى أن النجم عبد الله السعيد قام بالتواصل هاتفياً مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، وذلك من أجل توضيح لهم مدى حجم الإصابة التي تعرض لها في الدوري الفنلندي.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن النجم عبد الله السعيد قد أكد للجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري أنه يُعاني فقط من إصابة عضلية ليست مقلقة على الإطلاق، على أن يعود للمشاركة في تدريبات فريقه بعد يومين فقط من الآن، مؤكداً في ختام حديثه أنه جاهز من أجل المشاركة رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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