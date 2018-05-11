موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الاسباني السبت 12/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ريال مدريد نظيره فريق سيلتا فيغو في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مايو الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

ستُقام مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مايو الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

ستكون مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

ترتيب ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني

يحتل فريق ريال مدريد حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 72 نقطة.

يحتل فريق سيلتا فيغو حالياً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 46 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ريال مدريد الموسم الحالي

بايرن ميونخ الألماني 2/1 ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد 1/2 ليغانيس / الدوري الإسباني.

ريال مدريد 2/2 بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا.

برشلونة 2/2 ريال مدريد / الدوري الإسباني.

إشبيلية 2/3 ريال مدريد / الدوري الإسباني.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق سيلتا فيغو في الدوري الإسباني

سيلتا فيغو 0/0 ملقا.

أتلتيك بيلباو 1/1 سيلتا فيغو.

سيلتا فيغو 0/4 إشبيلية.

ليغانيس 0/1 سيلتا فيغو.

سيلتا فيغو 2/2 برشلونة.

سيلتا فيغو 1/1 فالنسيا.

فياريال 1/4 سيلتا فيغو.

سيلتا فيغو 1/1 ديبورتيفو لاكورونيا.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: كيكو كاسيا.

خط الدفاع: أشرف حكيمي / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / ماتيو كوفاستيش / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

المدرب: الفرنسي زين الدين زيدان.

نتائج أخر 7 مباريات بين ريال مدريد وسيلتا فيغو

سيلتا فيغو 2/2 ريال مدريد / الدوري الاسباني، 7 يناير 2018.

سيلتا فيغو 4/1 ريال مدريد / الدوري الإسباني، 17 مايو 2017.

سيلتا فيغو 2/2 ريال مدريد / كأس ملك إسبانيا، 25 يناير 2017.

ريال مدريد 2/1 سيلتا فيغو / كأس ملك إسبانيا، 18 يناير 2017.

ريال مدريد 1/2 سيلتا فيغو / الدوري الاسباني، 27 أغسطس 2016.

ريال مدريد 1/7 سيلتا فيغو / الدوري الاسباني، 5 مارس 2016.

سيلتا فيغو 3/1 ريال مدريد / الدوري الاسباني، 24 أكتوبر 2015.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق سيلتا فيغو في 24 مباراة سابقة من أصل آخر 41 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق سيلتا فيغو في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ريال مدريد في 12 مباراة سابقة من أصل آخر 41 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي ريال مدريد وسيلتا فيغو نتيجة 5 مباريات فقط سابقة من أصل آخر 41 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 83 هدفاً في شباك فريق سيلتا فيغو في آخر 41 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق سيلتا فيغو في تسجيل 51 هدفاً في شباك فريق ريال مدريد في آخر 41 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 25 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي كريم بنزيمة هو أفضل صانع ألعاب في فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني أسباس هو هداف فريق سيلتا فيغو في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 20 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الدنماركي سيستو هو أفضل صانع ألعاب في فريق سيلتا فيغو في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 86 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 42 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق سيلتا فيغو في تسجيل 55 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 52 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 7 مباريات.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 33 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني لآخر مرة في تاريخه في الموسم الماضي 2016 / 2017 م.

لم يعرف فريق سيلتا فيغو طعم الفوز بلقب الدوري الإسباني في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

نجح فريق ريال مدريد في الوصول في الموسم الحالي إلى الدور النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأن المرة الثالثة على التوالي التي ينجح فيها الفريق الملكي في الوصول إلى المباراة النهائية لأعرق المسابقات الأوروبية.

نجح فريق ريال مدريد في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 12 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق ريال مدريد في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات سابقة في آخر 4 سنوات.

فاز فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2013 / 2014 بعدما فاز في المباراة النهائية على حساب جاره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد بعد الأوقات الإضافية، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

فاز فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2015 / 2016 م بعدما فاز في المباراة النهائية على حساب جاره أيضاً فريق أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي من عمر المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو.

فاز فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي 2016 / 2017 م بعدما فاز في المباراة النهائية على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الألفية الجديد في العاصمة الويلزية كارديف.

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