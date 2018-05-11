خطوة جديدة من الزمالك من أجل الإبقاء على أوباما الموسم المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يستعد لاتخاذ خطوة في غاية الأهمية، وذلك من أجل الإبقاء على اللاعب الواعد يوسف أوباما ضمن صفوف القلعة البيضاء مع انطلاقة الموسم المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن المستشار مرتضى منصور سوف يعقد جلسة خاصة مع اللاعب يوسف أوباما عقب نهاية الموسم الحالي أي عقب المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر أمام فريق سموحة، وذلك من أجل تعديل عقده مع النادي الزمالك وإغلاق ملف رحيله بشكل نهائي عن صفوف القلعة البيضاء.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المستشار مرتضى منصور قد رفض نهائياً فكرة رحيل اللاعب يوسف أوباما عن صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي القادم، وخاصة بعدما تألق بشكل ملفت للغاية رفقة الفارس الأبيض في الآونة الأخيرة وتحديداً في مباراة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، التي فاز فيها فريق الزمالك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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