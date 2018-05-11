موعد مباراة الاتحاد والفيصلي “كهربا” ضد “صالح جمعة” في نهائي كأس خادم الحرمين السبت 12/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الاتحاد والفيصلي “محمود عبد المنعم كهربا” ضد “صالح جمعة” في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يواجه فريق الاتحاد نظيره فريق الفيصلي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مايو الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك في إطار الدور النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 م.

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي

ستُقام مباراة الاتحاد والفيصلي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مايو الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي

ستكون مباراة الاتحاد والفيصلي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة.

كما ستكون مباراة الاتحاد والفيصلي منقولة بشكل حصري أيضاً عبر شبكة قنوات KSA سبورت السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة KSA سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة.

ترتيب الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين

أنهى فريق الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي في المركز التاسع في جدول الترتيب مع امتلاكه في رصيده 33 نقطة.

أنهى فريق الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي في المركز السادس في جدول الترتيب مع امتلاكه في رصيده 35 نقطة.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق الاتحاد الموسم الحالي

القادسية 0/0 الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد 0/0 الفتح / الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد 1/3 الشباب / كأس خادم الحرمين الشريفين.

الشباب 0/3 الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد 5/2 التعاون / الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد 3/1 النصر / الدوري السعودي للمحترفين.

الباطن 6/2 الاتحاد / كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد 2/4 الاتفاق / الدوري السعودي للمحترفين.

الرائد 1/3 الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق الفيصلي الموسم الحالي

الأهلي 1/2 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين.

الفيصلي 0/2 أُحد / الدوري السعودي للمحترفين.

القادسية 3/2 الفيصلي / كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال 0/1 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين.

الاتفاق 0/0 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين.

الفيصلي 2/0 الفتح / الدوري السعودي للمحترفين.

الفيصلي 0/1 الأهلي / كأس خادم الحرمين الشريفين.

الباطن 1/3 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين.

الفيصلي 2/2 الشباب / الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيلة فريق الاتحاد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: طارق محمد / زياد الشافعي / أحمد عسيري / محمد ريمان.

خط الوسط: جمال باجندوح / فهد الأنصاري / أحمد العرياني / كارلوس فيلانويفا / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: ربيع سفياني.

المدرب: التشيلي خوسيه لويس سيرا.

تشكيلة فريق الفيصلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: مصطفى مالكية.

خط الدفاع: منصور حمزي / سعيد اليامي / إيجور روسي / حامد آل منصور.

خط الوسط: هيلاند / عمر عبد العزيز / لويس غوستافو دا سيلفا / صالح جمعة / روجرينهو.

خط الهجوم: زي لوف.

المدرب: الصربي فوك.

نتائج أخر 7 مباريات بين الاتحاد والفيصلي

الاتحاد 3/3 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين، 28 ديسمبر 2017.

الفيصلي 1/2 الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين، 15 سبتمبر 2017.

الاتحاد 2/2 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين، 29 أبريل 2017.

الفيصلي 4/2 الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين، 10 ديسمبر 2016.

الفيصلي 3/1 الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين، 13 فبراير 2016.

الاتحاد 2/1 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين، 19 سبتمبر 2015.

الفيصلي 3/0 الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين، 12 فبراير 2015.

مواجهة محمود عبد المنعم كهربا ضد صالح جمعة

تُعتبر هذه المباراة هي الثانية بين كلاً من محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الاتحاد، وبين خصمه المصري الآخر صالح جمعة لاعب نادي الفيصلي، علماً بأن محمود عبد المنعم كهربا يلعب مع نادي الاتحاد معاراً من نادي الزمالك، فيما يلعب صالح جمعة مع نادي الفيصلي معاراً من النادي الأهلي.

وفي المباراة الأولى التي جمعت بين الطرفين، انتهت حينها المباراة على وقع التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها لكل فريق، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف باسم الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الاتحاد والفيصلي

نجح فريق الاتحاد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الفيصلي في 11 مباراة سابقة من أصل آخر 19 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الفيصلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الاتحاد في 4 مباريات سابقة فقط من أصل آخر 19 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي الاتحاد والفيصلي نتيجة 4 مباريات سابقة من أصل آخر 19 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الاتحاد في تسجيل 45 هدفاً في شباك فريق الفيصلي في آخر تسعة عشر مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الفيصلي في تسجيل 28 هدفاً في شباك فريق الاتحاد في آخر 19 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُدير المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 م بين فريقي الاتحاد والفيصلي الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي.

يُعتبر التونسي أحمد العكايشي هو هداف فريق الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر التشيلي كارلوس فيلانويفا هو أفضل صانع ألعاب في فريق الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي لويس غوستافو دا سيلفا هو هداف فريق الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي لويس غوستافو دا سيلفا هو أفضل صانع ألعاب في فريق الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق الاتحاد في تسجيل 14 هدفاً في كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 5 أهداف، بينما فشل في الحفاظ على نظافة شباكه من الأهداف في أي مباراة.

نجح فريق الفيصلي في تسجيل 9 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 4 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين.

نجح فريق الاتحاد في تسجيل 34 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 41 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 5 مباريات فقط لا غير.

نجح فريق الفيصلي في تسجيل 39 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 33 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 6 مباريات.

نجح فريق الاتحاد في الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين في 8 مناسبات سابقة فقط طوال تاريخه.

نجح فريق الاتحاد في الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين لآخر مرة في تاريخه في موسم 2008 / 2009 م.

نجح فريق الاتحاد في الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في 8 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق الاتحاد في الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لآخر مرة في تاريخه في موسم 2012 / 2013 م.

لم يعرف فريق الفيصلي طعم الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

لم يعرف فريق الفيصلي طعم الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

سجل أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين في أخر عشر سنوات

فريق الشباب / بطل عام 2008.

فريق الشباب / بطل عام 2009.

فريق الاتحاد / بطل عام 2010.

فريق الأهلي / بطل عام 2011.

فريق الأهلي / بطل عام 2012.

فريق الاتحاد / بطل عام 2013.

فريق الشباب / بطل عام 2014.

فريق الهلال / بطل عام 2015.

فريق الأهلي / بطل عام 2016.

فريق الهلال / بطل عام 2017.

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