محمد صلاح يحسم الجدل بخصوص مستقبله مع ليفربول

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حسم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو الحالي كل الجدل، وذلك بخصوص مستقبله مع ناديه الحالي ليفربول في ظل أنباء اقتراب رحيله إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة وتحديداً لصحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية، أكد المصري محمد صلاح أنه يشعر بسعادة كبيرة للغاية رفقة ناديه الحالي ليفربول، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لم يُعاني من أي مشاكل على الإطلاق منذ تعاقده مع نادي ليفربول منذ الصيف الماضي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المصري محمد صلاح على أن كامل تركيزه منصب مع فريقه حالياً على آخر مباراتين للفريق في الموسم الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفوز بكلاً من المباراتين سوف يجعل موسم فريق ليفربول مميزاً للغاية.

وعن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني، فقد شدد المصري محمد صلاح على أن هدف فريقه هو تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الفوز باللقب، ولكن وفي الوقت ذاته أكد أن الفوز على حساب فريق برايتون أند هوف ألبيون أولاً في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هو الهدف الرئيسي لفريق ليفربول حتى يضمن الفريق تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أنه متحمس للغاية من أجل خوض المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك على الرغم من علمه أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق أمام فريق بحجم فريق ريال مدريد.

وفي ختام تصريحاته شدد محمد صلاح على أنه لديه طموحات كبيرة للغاية مع ناديه الحالي ليفربول في المستقبل، وخاصة بعد الموسم الرائع الذي قدمه على الصعيد الفردي حتى الآن في قلعة أنفيلد رود.

وكان المصري محمد صلاح قد فاز في مساء يوم أمس الخميس بجائزتين جديدتين على الصعيد الفردي، وذلك من خلال حصوله على لقب أفضل لاعب في فريق ليفربول في الموسم الحالي 2017 / 2018 م، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من طرف الصحفيين والنقاد في إنجلترا.

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