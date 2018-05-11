سموحة يُعلن انسحابه من نهائي كأس مصر أمام الزمالك

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أعلن المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة اليوم الجمعة الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو الحالي عن انسحاب فريق سموحة من خوض المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر أمام فريق الزمالك.

حيث كتب المهندس فرج عامر قرار مجلس إدارة نادي سموحة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، وقال تحديداً: “قرر مجلس إدارة نادي سموحة الانسحاب من نهائي كأس مصر”.

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ويأتي ذلك القرار من طرف المهندس فرج عامر بناءً على إصرار لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح على تعيين طاقم تحكيم مصري من أجل إدارة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بين فريقي الزمالك وسموحة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم موافقاً في بداية الأمر على مبدأ تعيين طاقم تحكيم أجنبي من أجل إدارة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، على أن يتحمل كلاً من الفريقين نفقات طاقم الحكام الذي أدار المباراة.

ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم فاجأ الجميع بعودة عن قراره في ظل رغبته في دعم الحكم المصري مثلما حدث طوال الموسم الحالي على مستوى جميع المباريات، علماً بأن المهندس فرج عامر أرسل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم شيكاً بقيمة طاقم التحكيم الأجنبي الذي يرغب في تعيينه من أجل إدارة المباراة مما أشعل الأزمة كثيراً بين الطرفين.

ولعل ما عقد الأمور أكثر أن الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح أعلن أنه سوف يستقيل من منصبه مباشرة في حالة تم تعيين طاقم تحكيم أجنبي من أجل إدارة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر.

أما المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، فقرر هو الآخر دعم الحكم المصري على الرغم من الظلم الذي تعرض له فريق الزمالك طوال الموسم الحالي من التحكيم المصري.

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