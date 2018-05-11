موعد أبرز مباريات يوم السبت 12/5/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم السبت الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مايو الحالي إقامة العديد من المباريات على صعيد القارة الأوروبية، وذلك تحديداً في مسابقات الدوري الفرنسي والدوري الألماني، إضافة إلى الدوري الإيطالي والدوري الإسباني وأيضاً دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أبرز مواعيد مباريات يوم السبت، علماً بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

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موعد مباراة ميدلزبره وأستون فيلا

يستقبل فريق ميدلزبره نظيره فريق أستون فيلا في مساء يوم السبت على ملعب ريفرسايد، وذلك في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من المرحلة النهائية لمسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي المؤهلة إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة ميدلزبره وأستون فيلا تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ميدلزبره وأستون فيلا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين

يستقبل فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق ين في مساء يوم السبت على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ورين تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة باريس سان جيرمان ورين عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة موناكو وسانت إيتيان

يستقبل فريق موناكو نظيره فريق سانت إيتيان في مساء يوم السبت على ملعب لويس الثاني، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة موناكو وسانت إيتيان تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة موناكو وسانت إيتيان عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، فيما سيكون المعلق نوفل الباشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة أولمبيك ليون وستراسبورغ

يستقبل فريق ستراسبورغ نظيره فريق أولمبيك ليون في مساء يوم السبت، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة أولمبيك ليون وستراسبورغ تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة أولمبيك ليون وستراسبورغ عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وشتوتغارت

يستقبل فريق بايرن ميونخ نظيره فريق شتوتغارت في يوم السبت على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وشتوتغارت تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة بايرن ميونخ وشتوتغارت عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق نوفل الباشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وهوفنهايم

يستقبل فريق هوفنهايم نظيره فريق بوروسيا دورتموند في يوم السبت على ملعب راين نيكار أرينا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وهوفنهايم تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة بوروسيا دورتموند وهوفنهايم عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة لايبزيغ وهيرتا برلين

يستقبل فريق هيرتا برلين نظيره فريق لايبزيغ في يوم السبت على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة هيرتا برلين ولايبزيغ تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة هيرتا برلين ولايبزيغ عبر شبكة قنوات بي إن سبورت.

موعد مباراة شالكه واينتراخت فرانكفورت

يستقبل فريق شالكه نظيره فريق اينتراخت فرانكفورت في يوم السبت على ملعب فيلتنز أرينا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة شالكه واينتراخت فرانكفورت تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة شالكه واينتراخت فرانكفورت عبر شبكة قنوات بي إن سبورت.

موعد مباراة باير ليفركوزن وهانوفر

يستقبل فريق باير ليفركوزن نظيره فريق هانوفر في يوم السبت على ملعب باي أرينا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة باير ليفركوزن وهانوفر تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة باير ليفركوزن وهانوفر عبر شبكة قنوات بي إن سبورت.

موعد مباراة إنتر وساسولو

يستقبل فريق إنتر نظيره فريق ساسولو في مساء يوم السبت على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة إنتر وساسولو تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة إنتر وساسولو عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة فالنسيا وجيرونا

يستقبل فريق جيرونا نظيره فريق فالنسيا في مساء يوم السبت في إقليم كتالونيا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة فالنسيا وجيرونا تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فالنسيا وجيرونا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، فيما سيكون المعلق علي لفتة هو معلق المباراة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي

يستقبل فريق خيتافي نظيره فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم السبت على ملعب ألفونسو بيريز في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

موعد مباراة إشبيلية وريال بيتيس

يستقبل فريق ريال بيتيس نظيره فريق إشبيلية في ديربي الأندلس في مساء يوم السبت على ملعب بينيتو فيامارين في إقليم الأندلس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة إشبيلية وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة إشبيلية وريال بيتيس عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

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