الإسماعيلي يضمن وصافة الدوري المصري بعد تعادله مع جاره المصري بديربي القناة

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله ديربي القناة بين فريق الإسماعيلي وبين ضيفه فريق المصري البورسعيدي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الإسماعيلي في المباراة القائد حسني عبد ربه في الدقيقة التاسعة والأربعين من ركلة جزاء، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق المصري البورسعيدي في المباراة اللاعب أحمد شكري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، ليضمن بذلك فريق الإسماعيلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 68 نقطة، ليضمن معها تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام القادم 2019، بينما رفع فريق المصري البورسعيدي رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث في الترتيب ضامناً تأهله إلى مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي في نسخة العام القادم أيضاً.

تشكيلة فريق الإسماعيلي الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: باهر المحمدي / محمد هاشم / إبراهيم عبد الخالق / نادر رمضان.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / محمد فتحي / وجيه عبد الحكيم / محمد صادق.

خط الهجوم: شكري نجيب.

المدرب: البرتغالي بيدرو بارني.

تشكيلة فريق المصري البورسعيدي الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: محمد حمدي / إسلام صلاح / محمد كوفي / محمد شطة.

خط الوسط: عمرو موسى / فريد شوقي / إسلام عيسى / أحمد جريندو / أحمد شكري.

خط الهجوم: أحمد جمعة.

المدرب: المصري حسام حسن.

ملخص مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر الديربي حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق الإسماعيلي الذي أراد مصالحة جماهيره عقب إقصائه المهين من الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر على يد فريق الزمالك.

وفي الدقيقة الثالثة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق المصري البورسعيدي في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب أحمد جمعة كرة من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن محمد عواد حارس مرمى فريق الدراويش أمسك الكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

ومع مرور الدقائق انخفض إيقاع اللعب السريع نوعاً ما من الجانبين، ولكن وفي الوقت ذاته زادت الالتحامات البدنية بكثرة من لاعبي الفريقين، وخاصة في ظل أهمية المباراة والنقاط الثلاث في إطار الصراع بين الطرفين من أجل حسم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز والمؤهل بدوره إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام القادم 2019.

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء بقت الأمور على حالها دون أي جديد من الطرفين، ليستمر ذلك السيناريو حتى جاءت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وحينها تحصل فريق المصري البورسعيدي على ركلة جزاء ليُنفذها اللاعب أحمد شكري بنجاح مسجلاً أولى أهداف فريقه في المباراة، ليُطلق بعدها مباشرة الحكم محمود البنا صافرة نهاية الشوط على وقع تقدم فريق المصري البورسعيدي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني دخل فريق الإسماعيلي عازماً على تدارك تأخره في النتيجة سريعاً قبل فوات الأوان، أما على الجانب المقابل فقد حاول فريق المصري البورسعيدي أن يقتل المباراة بشكل نهائي من خلال محاولة تسجيل هدف ثاني.

وفي الدقيقة التاسعة والأربعين سنحت أمام فريق الإسماعيلي فرصة مثالية للغاية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما احتسب الحكم محمود البنا له ركلة جزاء، ليتولى تنفيذها القائد حسني عبد ربه بنجاح مسجلاً هدف التعادل لمصلحة فريقه ومعيداً المواجهة إلى نقطة الإنطلاق من جديد مرة أخرى.

وفي الدقيقة السادسة والخمسين كاد فريق المصري البورسعيدي يعود من جديد للتقدم في النتيجة، وذلك حينما سدد الظهير الأيسر محمد حمدي كرة قوية جداً من خارج منطقة الجزاء، إلا أن حارس المرمى محمد عواد تصدى لها ببراعة كبيرة للغاية وأنقذ مرمى فريق الدراويش من ثاني الأهداف.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين سنحت أمام فريق المصري البورسعيدي فرصة أخرى مثالية لتسجيل ثاني أهدافه، وذلك حينما سدد المهاجم أحمد جمعة كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن العارضة حرمته من التسجيل بعدما تصدت للكرة.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير حاول البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي، وذلك من خلال إشراك اللاعب الواعد كريم بامبو بدلاً من القائد حسني عبد ربه.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والثمانين واصل المدرب البرتغالي بيدرو بارني محاولاته لتنشيط خطوطه الأمامية، وهذه المرة من خلال إشراك الهداف الكولومبي دييجو كالديرون بدلاً من وجيه عبد الحكيم.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الحال على ما هو عليه دون أن يتمكن أي فريق من تسجيل هدف في مرمى الطرف الآخر، حتى أطلق الحكم محمود البنا صافرته معلناً نهاية مباراة ديربي القناة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

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