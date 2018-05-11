انبي يصدم الأهلي بخصوص إمكانية التعاقد مع مجدى أفشة

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تلقى النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو الحالي صدمة قوية للغاية من طرف مجلس إدارة نادي إنبي، وذلك بخصوص إمكانية تعاقد المارد الأحمر من صانع ألعاب نادي إنبي محمد مجدى أفشة في الميركاتو الصيفي المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة وتحديداً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، أكد زكريا السيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي أن محمد مجدى أفشة صانع ألعاب فريق إنبي لديه العديد من العروض المغرية وخاصة من طرف بعض أندية الدوري السعودي للمحترفين.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار زكريا السيد إلى أن المفاوضات قد وصلت في الوقت الحالي إلى مرحلة متقدمة للغاية مع أحد الأندية السعودية التي أنهت الموسم الماضي في منتصف جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

كما شدد أيضاً في تصريحاته على أن مجلس إدرة نادي إنبي قرر أن يُحافظ على سرية المفاوضات، وذلك حتى يتم الاتفاق بشكل رسمي على كافة تفاصيل الصفقة ومن ثم سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبالتالي يتلقى النادي الأهلي ضربة قوية للغاية، وخاصة وأن محمد مجدى أفشة كان يُعتبر أبرز الأوراق التي يرغب في التعاقد معها قبل انطلاقة الموسم المقبل، وذلك بناءً على رغبة كبيرة من طرف الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي.

وتأتي رغبة الكابتن حسام البدري في ضم صانع الألعاب محمد مجدى أفشة، في ظل رغبته في تعويض الرحيل المرتقب للنجم عبد الله السعيد عن صفوف القلعة الحمراء بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

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