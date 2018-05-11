كلوب: الوقت ليس مناسب تماماً للحديث عن انجازات صلاح الفردية

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تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو الحالي عن المباراة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون في يوم الأحد القادم على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

فمن خلال تصريحات له اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة القادمة أمام فريق برايتون، أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول قد استحق كل الجوائز الفردية التي تحصل عليها طيلة الموسم الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الألماني يورغن كلوب على أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب تماماً من أجل الحديث عن الإنجازات الفردية التي حققها محمد صلاح، وخاصة وأن فريق ليفربول سوف يكون على موعد مع مباراتين في غاية الأهمية في نهاية الموسم الحالي,

كما أشار أيضاً المدرب الألماني يورغن كلوب في تصريحاته إلى أن وقت العمل الجاد قد حان بالنسبة إلى فريق ليفربول، وخاصة قبل المباراة القادمة أمام فريق برايتون التي يجب على فريق الريدز أن يفوز بها حتى يضمن تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي ختام تصريحاته شدد المدرب الألماني يورغن كلوب على أن فريقه يجب أن لا يشعر بأي نوع من أنواع الضغوطات على الإطلاق أمام فريق برايتون، وذلك حتى يتمكن من تحقيق الانتصار في نهاية المطاف بدون تعقيدات نظراً لآن فريق برايتون أيضاً قد ضمن بقائه في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

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