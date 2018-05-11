مصادر صحفية برازيلية تؤكد غياب داني ألفيس عن مونديال روسيا

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كشفت مصادر صحفية برازيلية اليوم الجمعة الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو الحالي عن تأكد غياب الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي عن مونديال روسيا المقبل بداعي الإصابة.

حيث أشارت المصادر إلى أن الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي قد اجتمع مع الجهاز الطبي لنادي باريس سان جيرمان في الأيام القليلة الماضية، وذلك من أجل إيجاد الحل المناسب لعلاج الإصابة التي يُعاني منها النجم البرازيلي داني ألفيس قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن الجهاز الطبي لكلاً من الطرفين قد وجد صعوبة كبيرة في إعادة النجم البرازيلي داني ألفيس مرة أخرى إلى الملاعب في الفترة القادمة، وخاصة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها رفقة ناديه باريس سان جيرمان في المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا.

حيث أكدت العديد من التقارير الصحفية العالمية في الآونة الأخيرة، أن النجم البرازيلي داني ألفيس يُعاني من قطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، وهو ما يعني بالتالي ليس فقط غيابه عن مونديال روسيا المقبل وإنما حتى غيابه ربما حتى نهاية العام الحالي 2018 أي طيلة فترة الدور الأول من عمر الموسم المقبل 2018 / 2019 م.

وفي حالة تأكد هذه الأنباء سوف تكون بمثابة ضربة موجعة للغاية بالنسبة إلى المنتخب البرازيلي، وخاصة في ظل عدم وجود البديل المناسب صاحب الخبرات الكبيرة القادر على تعويض غياب النجم داني ألفيس، مما سوف يُعقد من مهمة المنتخب البرازيلي نوعاً ما في مونديال روسيا المقبل، وخاصة في ظل رغبته في المنافسة بكل قوة على اللقب العالمي.

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