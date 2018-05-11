رسمياً: داني ألفيس يغيب عن مونديال روسيا بداعي الإصابة

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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو الحالي عن غياب النجم البرازيلي داني ألفيس الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي بشكل رسمي عن مونديال روسيا المقبل بداعي الإصابة.

حيث قام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها: “بعد الفحوصات الطبية، هناك استحالة لكي يلحق داني ألفيس للمشاركة في مونديال روسيا المقبل.

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كما أضاف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أيضاً: “نتمنى أن يعود ألفيس من جديد بأسرع ما يمكن إلى حالته الفنية المميزة، ليُساعد فريقه ومنتخب بلاده في قادم المباريات”.

وكان النجم البرازيلي داني ألفيس قد تعرض إلى إصابة قوية للغاية رفقة فريقه باريس سان جيرمان، وذلك في المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا في مطلع الأسبوع الحالي، علماً بأن الفحوصات الطبية قد أثبتت تعرض النجم البرازيلي داني ألفيس إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وعلى إثر هذه الإصابة القوية من المتوقع أن يغيب النجم البرازيلي داني ألفيس عن ملاعب كرة القدم لمدة قد لا تقل عن 6 أشهر كاملة، مما يُعتبر بمثابة ضربة موجعة بالنسبة إلى اللاعب نفسه على المستوى الشخصي.

ومن جانبها تأمل الجماهير البرازيلية أن ينجح البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي في إيجاد البديل المناسب من أجل تعويض غياب النجم داني ألفيس، وذلك حتى لا يتأثر منتخب السامبا في مونديال روسيا المقبل وخاصة في ظل رغبته في المنافسة بقوة على اللقب.

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