فرج عامر يُعلق على إهانة مرتضى منصور له بسبب الانسحاب من نهائي كأس مصر

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قام المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بالتعليق في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو الحالي على الإهانة الشديدة التي تعرض لها من طرف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك رداً على انسحاب نادي سموحة من المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر.

فمن خلال تصريحات إذاعية له في مساء اليوم الجمعة، أكد فرج عامر أن قرار انسحاب نادي سموحة من المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر لا يزال مستمراً حتى هذه اللحظة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم يُحاول أن يُقنعه بالعدول عن قراره طوال الساعات الماضية منذ إعلان قرار الانسحاب.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد فرج عامر على أن قرار انسحاب نادي سموحة من المباراة النهائية لمسابقة لا يتعلق تماماً بالتحكيم المصري أو غيره، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان موافقاً في بداية الأمر على تعيين طاقم تحكيم أجنبي من أجل إدارة المباراة، ولكنه سرعان ما تراجع عن موقفه بشكل غير مبرر على الإطلاق وقرر تعيين حكم مصري لإدارة المباراة.

كما أضاف أيضاً فرج عامر في تصريحاته أنه لا يعرف تماماً من هي الجهة التي قامت بالضغط بقوة على الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل التراجع عن قراره الأول بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مجلس إدارة نادي سموحة في حالة انعقاد دائم منذ يوم أمس الخميس لمتابعة تطورات الأحداث.

أما عن الهجوم العنيف الذي شنه عليه المستشار مرتضى منصور اليوم الجمعة، فقد أكد فرج عامر أن العيب لا يقع على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وإنما يقع على من يتركه يتحدث بهذه الطريقة المهينة.

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