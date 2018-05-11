الأهلي يتغلب ودياً على أياكس في مهرجان اعتزال “حسام غالي”

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حقق فريق الأهلي الفوز على حساب نظيره فريق أياكس أمستردام الهولندي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو الحالي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الأهلي في المباراة اللاعب الواعد صلاح محسن في الدقيقة الثالثة والثمانين، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت في إطار ودي على هامش مهرجان اعتزال النجم المخضرم حسام غالي قائد فريق الأهلي.

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ومن المقرر أن تتوجه بعثة فريق الأهلي مباشرة يوم غداً السبت إلى دولة أوغندا، وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراته القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي في يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

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