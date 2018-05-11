عصام عبد الفتاح: التحكيم المصري شريف واتحاد الكرة لا يقف مع نادي على حساب آخر

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قام عصام عبد الفتاح الحكم المصري الدولي سابقاً ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حالياً بالتعليق في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو الحالي على قرار نادي سموحة، وذلك بخصوص انسحابه من المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر أمام نادي الزمالك.

فمن خلال تصريحات إذاعية له في مساء اليوم الجمعة، أكد عصام عبد الفتاح أن التحكيم المصري بوجه شريف وخاصة الجيل الحالي الذي يُعتبر أحد أفضل الأجيال التي مرت على تاريخ التحكيم المصري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الموضوع أخذ أكثر من حجمه بشكل غير متوقع على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد عصام عبد الفتاح على أن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يقف مع نادي على حساب نادي آخر، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتحاد المصري لكرة القدم أو حتى لجنة الحكام ليس لديهم أي مشكلة على الإطلاق مع أي طرف قبل المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن الاتحاد المصري لكرة القدم يُحارب في الوقت الحالي من أجل مصلحة الحكم المصري مثلما تفعل الأندية لكي تقوم بالحفاظ على حقوقها، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحكم المصري يستحق التكريم في نهاية الموسم الحالي من خلال إدارة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر.

أما عن تواصل الحكم المصري إبراهيم نور الدين مع المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بخصوص المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، فقد أكد عصام عبد الفتاح أن هذا الحديث ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حالة تم إثبات هذه الحالة بشكل رسمي سوف يتم حينها محاسبة الحكم إبراهيم نور الدين.

وعن إمكانية خوض فريق الأسيوطي سبورت المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بدلاً من فريق سموحة، شدد عصام عبد الفتاح على أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتواصل على الإطلاق مع أي أحد من نادي الأسيوطي سبورت لذلك الأمر، مؤكداً في ختام تصريحاته أن انسحاب نادي سموحة حتى هذه اللحظة ليس له أساس من الصحة نظراً لكونه لم يقم بإرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة يُفيد بذلك الأمر.

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