فيديو: محمد صلاح في حوار مثير مع عمرو أديب.. تعرف على التفاصيل الكاملة للحوار

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شهد مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو الحالي إجراء الإعلامي عمرو أديب حوار مثيراً للغاية مع المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك في مقر نادي ليفربول وتحديداً من داخل ملعب أنفيلد رود الملعب الخاص بنادي ليفربول.

وفي إطار ذلك الحوار المثير للغاية تحدث المصري محمد صلاح عن العديد من الأمور الخاصة، وذلك سواء على المستوى الشخصي وإمكانية فوزه بجائزة الكرة الذهبية، وأيضاً على المستوى الجماعي سواء مع ناديه الحالي ليفربول أو خاصة مع المنتخب الوطني المصري وحظوظه في مونديال روسيا.

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وإليكم الآن أبرز التفاصيل التي تحدث عنها المصري محمد صلاح في حواره المثير مع الإعلامي عمرو أديب:

عن مواجهة فريقه السابق روما الإيطالي في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، قال محمد صلاح: “المشاعر تكون مختلطة عندما تلعب أمام فريق كنت تدافع عن شعاره منذ ستة أشهر فقط، ولكن لم أستطع الاحتفال أمامهم”.

كما أضاف أيضاً: “لم أحتفل أمام تشيلسي أيضاً، والسبب وقوع أحداث مؤسفة في مصر وقتها، كنت أحاول تمالك نفسي أمام روما وزملائي السابقين”.

عن مستواه المذهل في الموسم الحالي على الصعيد الفردي مع نادي ليفربول، قال: “كل موسم أحاول تطوير المستوى الفني الخاص بي، هناك فارق كبير جداً، وهذا هو الطبيعي أن تكون في مستوى ثابت ومميز لمدة ست سنوات”.

عن مدربه الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، قال: “من مميزات المدرب يورغن كلوب أنه يُجيد التعامل النفسي مع اللاعبين، كما أنه يعرف أفضل طريقة للتعامل مع الفريق بأكمله”.

عن مقارنته بكلاً من الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال: “سعيد للغاية بمقارنتي بنجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وخاصة وأن مستواهُما الفني ثابت منذ سنوات عديدة”.

عن أصعب لحظة في مسيرته الرياضية، قال: “هدفي مع المنتخب المصري في مرمى منتخب الكونغو كان أصعب لحظة في حياتي، عندما سقطت على الأرض كنت أنظر لحكم المباراة، وتمنيت احتساب الهدف تسلل، ولكن كان لدي إصرار كبير على عدم استمرار النتيجة على هذا الحال”.

كما أضاف أيضاً: “لم يكن لدي سوى تشجيع اللاعبين، لم أصدق ما حدث ونتيجة التعادل، بسبب حلمي بتواجد مصر في كأس العالم، جاء إلى ذهني وصف البعض لنا بأننا منحوسين ولن نستطيع التواجد في المونديال، أنا لا أؤمن بالنحس ولا التفاؤل ولا التشاؤم بل بالعمل والاجتهاد”.

وفي ختام حديثه حول هذه النقطة، قال: “أرى كل يوم مجدي عبد الغني وهدفه في مرمى هولندا، ولكن كان هناك دائماً حلم بالوصول إلى أفضل مما وصل إليه الأجيال السابقة”.

عن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، قال: “إنه مدرب رائع، والنتائج تؤكد على ذلك، والدليل أننا نجحنا في الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس أمم أفريقيا، كما نجحنا أيضاً في الصعود إلى المونديال”.

عن حلمه مع المنتخب المصري، قال: “حلمي هو الحصول على بطولة كأس أمم أفريقيا في 4 أو 5 مناسبات، وإضافة إلى ذلك التأهل إلى المونديال في أكثر من مناسبة أيضاً”.

عن مجموعة منتخب مصر في المونديال، قال: “أصعب مباراة أراها في المجموعة هي مباراة روسيا، ستكون مباراة صعبة لكونها سوف تُقام على أرضهم، وهذا ليس معناه عدم التركيز أمام أوروغواي، ولكن مباراة روسيا ستكون مختلفة”.

كما أضاف أيضاً: “كأس العالم بطولة تأتي كل أربعة سنوات، وهنا يأتي طموح البلد من أجل تحقيق الإنجازات، وبالتأكيد سوف يكون هناك حماس كبير بين الجماهير للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة”.

عن رأيه في تسمية منتخب مصر “منتخب محمد صلاح”، قال: “إنه أمر يشعرني بالسعادة بكل تأكيد، ولكن وفي الوقت ذاته يُعتبر هذا المسمى ظلماً لبقية عناصر المنتخب المصري، وخاصة وأن الجميع داخل منتخب مصر يُقدم أفضل ما لديه من أجل تحقيق النتائج الإيجابية”.

عن رسالته إلى الشعب المصري، قال: “كل شخص يستطيع أن يفعل شئ يجب عليه المحاولة، على الرغم من الظروف الصعبة، ولكن عليك بالثقة في نفسك وأن ترى ما لا يستطيع غيرك مشاهدته”.

كما أضاف أيضاً: “أشعر بالسعادة عندما يأتيني شخص يؤكد لي بأنني سبب في إعطائه الأمل، أتمنى أن يكون هناك شخص واحد استفاد مني وهذا شئ جيد، خاصة وأنني لم أتغير مطلقاً ولم أصل لجنون العظمة والتقط الصور مع الجميع، رغم ما أمر به من مشاكل في الحياة”.

عن إمكانية فوزه بجائزة الكرة الذهبية، قال: “من الممكن الفوز بها طالما كان هناك التركيز، وطالما أنك تحقق الأرقام والإنجازات مع فريقك ومنتخب بلدك، وذلك يأتي من خلال شخصيتي ورغبتي في النجاح”.

عن الأرقام القياسية التي حققها مع نادي ليفربول في الموسم الحالي، قال: “الأرقام دائماً في ذهني، وهذا يجعلني أسعى لمواصلة العمل والتطور في صالة الألعاب الرياضية، لكي أحقق المزيد منها طوال الموسم”.

كما أضاف أيضاً: “أقوم بالتدريب أكثر من أي لاعب آخر في الفريق، سواء قبل المباراة أو حتى بعد المباراة بساعتين، وذلك بحسب التطور الذي أحتاج إليه”.

حوار الإعلامي عمرو أديب مع “محمد صلاح”

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