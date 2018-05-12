بعثة الأهلي تطير اليوم لأوغندا استعداداً لمواجهة كمبالا بدوري الأبطال

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تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر اليوم السبت الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مايو الحالي إلى دولة أوغندا، وذلك بعد تواجدها طوال الأيام القليلة الماضية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك في إطار سعي فريق الأهلي للاستعداد لمباراته القادمة، والتي سوف تُقام خارج أرضه أمام مضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي في يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من عمر الشهر الحالي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم أمس الجمعة على حساب نظيره فريق أياكس أمستردام الهولندي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في إطار مباراة ودية جمعت بين الفريقين على هامش مهرجان اعتزال النجم المخضرم حسام غالي.

ولم يبقِ أمام فريق الأهلي في الموسم الحالي عقب مباراته القادمة أمام فريق كمبالا سيتي، سوى مباراة واحدة فقط لا غير، وهي التي سوف تكون أمام فريق المصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي سبق وأن فاز المارد الأحمر بلقبها بشكل رسمي منذ شهر مارس الماضي أي أنها سوف تكون مباراة شكلية لا أكثر ولا أقل من ذلك.

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