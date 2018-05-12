تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام سيلتا فيغو

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يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق سيلتا فيغو في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مايو الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

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حراسة المرمى: كيكو كاسيا.

خط الدفاع: أشرف حكيمي / ناتشو فيرنانديز / خيسوس فاييخو / تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / ماتيو كوفاسيتش / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

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