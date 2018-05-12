موعد مباراة ليفربول وبرايتون بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الانجليزي الاحد 13/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وبرايتون بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق برايتون أند هوف ألبيون في يوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون أند هوف ألبيون

ستُقام مباراة ليفربول وبرايتون أند هوف ألبيون في يوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون أند هوف ألبيون

ستكون مباراة ليفربول وبرايتون أند هوف ألبيون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

ترتيب ليفربول وبرايتون أند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق ليفربول حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 72 نقطة.

يحتل فريق برايتون أند هوف ألبيون حالياً المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 40 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ليفربول الموسم الحالي

وست بروميتش ألبيون 2/2 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 2/5 روما الإيطالي / دوري أبطال أوروبا.

ليفربول 0/0 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

روما 2/4 ليفربول / دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي 0/1 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق برايتون أند هوف ألبيون الموسم الحالي

إيفرتون 0/2 برايتون أند هوف ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 0/2 برايتون أند هوف ألبيون / كأس الاتحاد الإنجليزي.

برايتون أند هوف ألبيون 2/0 ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون أند هوف ألبيون 1/1 هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستال بالاس 2/3 برايتون أند هوف ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون أند هوف ألبيون 1/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز.

بيرنلي 0/0 برايتون أند هوف ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون أند هوف ألبيون 0/1 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 1/3 برايتون أند هوف ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدرب: الألماني يورغن كلوب.

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جدول مباريات ليفربول الصيفي تحضيراً لموسم 2018 / 2019

ليفربول / بوروسيا دورتموند الألماني / مباراة ودية، 22 يوليو 2018.

مانشستر سيتي / ليفربول / مباراة ودية، 26 يوليو 2018.

مانشستر يونايتد / ليفربول / مباراة ودية، 28 يوليو 2018.

نتائج أخر 7 مباريات بين ليفربول وبرايتون أند هوف ألبيون

برايتون أند هوف ألبيون 5/1 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 2 ديسمبر 2017.

ليفربول 1/6 برايتون أند هوف ألبيون / كأس الاتحاد الإنجليزي، 19 فبراير 2012.

برايتون أند هوف ألبيون 2/1 ليفربول / كأس الرابطة الإنجليزية، 21 سبتمبر 2011.

برايتون أند هوف ألبيون 2/2 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 22 مارس 1983.

ليفربول 1/3 برايتون أند هوف ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 30 أكتوبر 1982.

ليفربول 1/0 برايتون أند هوف ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مارس 1982.

برايتون أند هوف ألبيون 3/3 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 17 أكتوبر 1981.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ليفربول وبرايتون أند هوف ألبيون

نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق برايتون أند هوف ألبيون في 7 مباريات سابقة من أصل آخر 11 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق برايتون أند هوف ألبيون في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ليفربول في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 11 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي ليفربول وبرايتون أند هوف ألبيون نتيجة 3 مباريات سابقة من أصل آخر 11 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 32 هدفاً في شباك فريق برايتون أند هوف ألبيون في آخر 11 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق برايتون أند هوف ألبيون في تسجيل 14 هدفاً في شباك فريق ليفربول في آخر 11 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 31 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر المصري محمد صلاح هو أفضل صانع ألعاب في فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي جلين موراي هو هداف فريق برايتون أند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني باسكال غروث هو أفضل صانع ألعاب في فريق برايتون أند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 80 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 38 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 16 مباراة.

نجح فريق برايتون أند هوف ألبيون في تسجيل 34 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 50 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 10 مباريات.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 18 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في تاريخه في موسم 1989 / 1990 م.

لم يعرف فريق برايتون أند هوف ألبيون طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

لم يعرف فريق ليفربول طعم الانتصار على الإطلاق في آخر 3 مباريات له في الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات.

لم يعرف فريق ليفربول طعم الانتصار على الإطلاق في آخر 3 مباريات له في الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتاج فريق ليفربول إلى الفوز على حساب فريق برايتون أند هوف ألبيون دون النظر إلى نتيجة فريق تشيلسي صاحب المركز الخامس في جدول الترتيب، وذلك حتى يضمن تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

نجح المصري محمد صلاح في الفوز بالعديد من الجوائز الفردية سواء رفقة فريقه ليفربول أو حتى على الصعيد الدولي على مدار الموسم الحالي بأكمله، ولعل أبرز هذه الجوائز هي: جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017 من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم / جائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم الحالي 2017 / 2018 من طرف رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا / جائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول في الموسم الحالي 2017 / 2018 من طرف ناديه ليفربول.

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