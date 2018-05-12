موعد مباراة ارسنال وهدرسفيلد تاون في الدوري الانجليزي الاحد 13/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ارسنال وهدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق هدرسفيلد تاون نظيره فريق أرسنال في يوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي على ملعب جون سميث، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ارسنال وهدرسفيلد تاون

ستُقام مباراة ارسنال وهدرسفيلد تاون في يوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي على ملعب جون سميث، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وهدرسفيلد تاون

ستكون مباراة ارسنال وهدرسفيلد تاون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

ترتيب ارسنال وهدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق أرسنال حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 60 نقطة.

يحتل فريق هدرسفيلد تاون حالياً المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 37 نقطة.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق أرسنال الموسم الحالي

ارسنال 1/4 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ارسنال 1/1 أتلتيكو مدريد الإسباني / الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد 1/2 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز.

أتلتيكو مدريد 0/1 ارسنال / الدوري الأوروبي.

أرسنال 0/5 بيرنلي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر سيتي 1/3 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام هوتسبير 0/2 هدرسفيلد تاون.

هدرسفيلد تاون 0/0 سوانزي سيتي.

هدرسفيلد تاون 2/0 كريستال بالاس.

نيوكاسل يونايتد 0/1 هدرسفيلد تاون.

برايتون أند هوف ألبيون 1/1 هدرسفيلد تاون.

هدرسفيلد تاون 0/1 واتفورد.

هدرسفيلد تاون 2/0 إيفرتون.

مانشستر سيتي 0/0 هدرسفيلد تاون.

تشيلسي 1/1 هدرسفيلد تاون.

جدول مباريات فريق أرسنال الصيفي تحضيراً لموسم 2018 / 2019

أتلتيكو مدريد الإسباني / أرسنال / مباراة ودية، 26 يوليو 2018.

ارسنال / باريس سان جيرمان الفرنسي / مباراة ودية، 28 يوليو 2018.

أرسنال / تشيلسي الإنجليزي / مباراة ودية، 4 أغسطس 2018.

تشكيلة فريق أرسنال المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / روب هولدينغ / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / جاك ويلشير / أرون رامسي / هينريك مخيتاريان / بيير إيميريك أوباميانغ.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

المدرب: الفرنسي أرسين فينغر.

نتائج أخر 7 مباريات بين ارسنال وهدرسفيلد تاون

أرسنال 0/5 هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 29 نوفمبر 2017.

ارسنال 1/2 هدرسفيلد تاون / كأس الاتحاد الإنجليزي، 30 يناير 2011.

أرسنال 0/1 هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 22 يناير 1972.

هدرسفيلد تاون 1/0 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 17 أغسطس 1981.

هدرسفيلد تاون 1/2 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 16 يناير 1971.

ارسنال 0/1 هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 25 أغسطس 1970.

هدرسفيلد تاون 1/0 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 3 أبريل 1956.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ارسنال وهدرسفيلد تاون

نجح فريق أرسنال في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق هدرسفيلد تاون في 26 مباراة سابقة من أصل آخر 62 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق هدرسفيلد تاون في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق أرسنال في 13 مباراة سابقة من أصل آخر 62 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي أرسنال وهدرسفيلد تاون نتيجة 23 مباراة سابقة من أصل آخر 62 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 91 هدفاً في شباك فريق هدرسفيلد تاون في آخر 62 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق هدرسفيلد تاون في تسجيل 77 هدفاً في شباك فريق أرسنال في آخر 62 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت هو هداف فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 14 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني مسعود أوزيل هو أفضل صانع ألعاب في فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 73 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 51 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 12 مباراة.

نجح فريق هدرسفيلد تاون في تسجيل 28 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 57 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 10 مباريات.

نجح فريق أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في تاريخه في موسم 2003 / 2004 م.

نجح فريق هدرسفيلد تاون في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 3 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق هدرسفيلد تاون في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في تاريخه في موسم 1925 / 1926 م.

تُعتبر هذه المباراة هي الأخيرة للمدرب الفرنسي أرسين فينغر مع فريق أرسنال بعد مسيرة دامت 22 عاماً مع الفريق اللندني.

يُعتبر الموسم الحالي هو أسوأ موسم لفريق أرسنال رفقة مدربه الفرنسي أرسين فينغر.

فشل فريق أرسنال في الفوز بأي لقب على الإطلاق في الموسم الحالي.

فشل فريق أرسنال في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، ليغيب بذلك عن أعرق المسابقات الأوروبية للموسم الثاني على التوالي.

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