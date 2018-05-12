موعد مباراة وست بروميتش وكريستال بالاس بمشاركة “أحمد حجازي” في الدوري الانجليزي الاحد 13/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة وست بروميتش وكريستال بالاس بمشاركة “أحمد حجازي” في الدوري الإنجليزي، يستقبل فريق كريستال بالاس نظيره فريق وست بروميتش ألبيون في يوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة وست بروميتش ألبيون وكريستال بالاس

ستُقام مباراة وست بروميتش ألبيون وكريستال بالاس في يوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة وست بروميتش ألبيون وكريستال بالاس

ستكون مباراة وست بروميتش ألبيون وكريستال بالاس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

ترتيب وست بروميتش ألبيون وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق وست بروميتش ألبيون حالياً المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 31 نقطة.

يحتل فريق كريستال بالاس حالياً المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 41 نقطة.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز

واتفورد 0/1 وست بروميتش ألبيون.

وست بروميتش ألبيون 4/1 ليستر سيتي.

بورنموث 1/2 وست بروميتش ألبيون.

وست بروميتش ألبيون 2/1 بيرنلي.

وست بروميتش ألبيون 1/1 سوانزي سيتي.

مانشستر يونايتد 1/0 وست بروميتش ألبيون.

وست بروميتش ألبيون 2/2 ليفربول.

نيوكاسل يونايتد 1/0 وست بروميتش ألبيون.

وست بروميتش ألبيون 0/1 توتنهام هوتسبير.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس 3/2 مانشستر يونايتد.

تشيلسي 1/2 كريستال بالاس.

هدرسفيلد تاون 2/0 كريستال بالاس.

كريستال بالاس 2/1 ليفربول.

بورنموث 2/2 كريستال بالاس.

كريستال بالاس 2/3 برايتون أند هوف ألبيون.

واتفورد 0/0 كريستال بالاس.

كريستال بالاس 0/5 ليستر سيتي.

ستوك سيتي 2/1 كريستال بالاس.

نتائج أخر 7 مباريات بين وست بروميتش ألبيون وكريستال بالاس

وست بروميتش ألبيون 0/0 كريستال بالاس / الدوري الإنجليزي الممتاز، 2 ديسمبر 2017.

وست بروميتش ألبيون 2/0 كريستال بالاس / مباراة ودية، 22 يوليو 2017.

وست بروميتش ألبيون 2/0 كريستال بالاس / الدوري الإنجليزي الممتاز، 4 مارس 2017.

كريستال بالاس 0/1 وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 أغسطس 2016.

وست بروميتش ألبيون 2/3 كريستال بالاس / الدوري الإنجليزي الممتاز، 27 فبراير 2016.

كريستال بالاس 0/2 وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 3 أكتوبر 2015.

كريستال بالاس 2/0 وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 18 أبريل 2015.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة وست بروميتش ألبيون وكريستال بالاس

نجح فريق وست بروميتش ألبيون في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق كريستال بالاس في 19 مباراة سابقة من أصل آخر 47 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق كريستال بالاس في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق وست بروميتش ألبيون في 14 مباراة سابقة من أصل آخر 47 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي وست بروميتش ألبيون وكريستال بالاس نتيجة 14 مباراة سابقة من أصل آخر 47 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق وست بروميتش ألبيون في تسجيل 58 هدفاً في شباك فريق كريستال بالاس في آخر 47 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق كريستال بالاس في تسجيل 56 هدفاً في شباك فريق وست بروميتش ألبيون في آخر 47 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

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