موعد مباراة ستوك سيتي وسوانزي سيتي بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الانجليزي الاحد 13/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة ستوك سيتي وسوانزي سيتي بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق سوانزي سيتي نظيره فريق ستوك سيتي في يوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي على ملعب الحرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ستوك سيتي وسوانزي سيتي

ستُقام مباراة ستوك سيتي وسوانزي سيتي في يوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي على ملعب الحرية، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة ستوك سيتي وسوانزي سيتي

ستكون مباراة ستوك سيتي وسوانزي سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

ترتيب ستوك سيتي وسوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق ستوك سيتي حالياً المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 30 نقطة.

يحتل فريق سوانزي سيتي حالياً المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 33 نقطة.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

ساوثهامبتون 0/0 ستوك سيتي.

ستوك سيتي 2/0 مانشستر سيتي.

ستوك سيتي 2/1 إيفرتون.

ارسنال 0/3 ستوك سيتي.

ستوك سيتي 2/1 توتنهام هوتسبير.

وست هام يونايتد 1/1 ستوك سيتي.

ستوك سيتي 1/1 بيرنلي.

ليفربول 0/0 ستوك سيتي.

ستوك سيتي 2/1 كريستال بالاس.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق سوانزي سيتي الموسم الحالي

هدرسفيلد تاون 0/0 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

سوانزي سيتي 3/0 توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد 0/2 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

وست بروميتش ألبيون 0/0 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

سوانزي سيتي 1/1 إيفرتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 0/5 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

سوانزي سيتي 1/0 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

بورنموث 0/1 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

سوانزي سيتي 0/1 ساوثهامبتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 7 مباريات بين ستوك سيتي وسوانزي سيتي

ستوك سيتي 1/2 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 2 ديسمبر 2017.

سوانزي سيتي 0/2 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 22 أبريل 2017.

ستوك سيتي 1/3 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 31 أكتوبر 2016.

ستوك سيتي 2/2 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 2 أبريل 2016.

سوانزي سيتي 1/0 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 19 أكتوبر 2015.

سوانزي سيتي 0/2 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 2 مايو 2015.

ستوك سيتي 1/2 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 19 أكتوبر 2014.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ستوك سيتي وسوانزي سيتي

نجح فريق ستوك سيتي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق سوانزي سيتي في 7 مباريات سابقة من أصل آخر 19 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق سوانزي سيتي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ستوك سيتي في 8 مباريات سابقة من أصل آخر 19 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي ستوك سيتي وسوانزي سيتي نتيجة 4 مباريات سابقة من أصل آخر 19 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ستوك سيتي في تسجيل 27 هدفاً في شباك فريق سوانزي سيتي في آخر 19 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق سوانزي سيتي في تسجيل 29 هدفاً في شباك فريق ستوك سيتي في آخر 19 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة وست بروميتش وكريستال بالاس بمشاركة “أحمد حجازي” في الدوري الانجليزي الاحد 13/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة