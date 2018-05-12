موعد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي الاحد 13/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق روما نظيره فريق يوفنتوس في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس وروما

ستُقام مباراة يوفنتوس وروما في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما

ستكون مباراة يوفنتوس وروما منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

ترتيب يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

يحتل فريق يوفنتوس حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 91 نقطة.

يحتل فريق روما حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 73 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق يوفنتوس الموسم الحالي

كروتوني 1/1 يوفنتوس / الدوري الإيطالي.

يوفنتوس 1/0 نابولي / الدوري الإيطالي.

إنتر 3/2 يوفنتوس / الدوري الإيطالي.

يوفنتوس 1/3 بولونيا / الدوري الإيطالي.

يوفنتوس 0/4 ميلان / نهائي كأس إيطاليا.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق روما الموسم الحالي

سبال 3/0 روما / الدوري الإيطالي.

ليفربول الإنجليزي 2/5 روما / دوري أبطال أوروبا.

روما 1/4 كييفو فيرونا / الدوري الإيطالي.

روما 2/4 ليفربول / دوري أبطال أوروبا.

كالياري 1/0 روما / الدوري الإيطالي.

جدول مباريات يوفنتوس حتى نهاية الموسم الحالي

روما / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

يوفنتوس / هيلاس فيرونا / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

جدول مباريات روما حتى نهاية الموسم الحالي

روما / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

ساسولو / روما / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

جدول مباريات يوفنتوس الصيفي تحضيراً لموسم 2018 / 2019

يوفنتوس / بايرن ميونخ الالماني / مباراة ودية، 26 يوليو 2018.

بنفيكا البرتغالي / يوفنتوس / مباراة ودية، 28 يوليو 2018.

ريال مدريد الإسباني / يوفنتوس / مباراة ودية، 5 أغسطس 2018.

جدول مباريات روما الصيفي تحضيراً لموسم 2018 / 2019

روما / توتنهام هوتسبير الإنجليزي / مباراة ودية، 26 يوليو 2018.

برشلونة الإسباني / روما / مباراة ودية، 1 أغسطس 2018.

ريال مدريد الإسباني / روما / مباراة ودية، 8 أغسطس 2018.

تشكيلة فريق يوفنتوس المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / مهدي بن عطية / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش.

خط الهجوم: جونزالو هيغواين.

المدرب: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

تشكيلة فريق روما المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: دانييلي دي روسي / لورينزو بيليجريني / راجا ناينغولان.

خط الهجوم: ستيفان الشعراوي / أوندر / إيدين دجيكو.

المدرب: الإيطالي ايزيبيو دي فرانشيسكو.

نتائج أخر 7 مباريات بين يوفنتوس وروما

يوفنتوس 0/1 روما / الدوري الإيطالي، 23 ديسمبر 2017.

روما 1/1 يوفنتوس / مباراة ودية، 30 يوليو 2017.

روما 1/3 يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 14 مايو 2017.

يوفنتوس 0/1 روما / الدوري الإيطالي، 17 ديسمبر 2016.

يوفنتوس 0/1 روما / الدوري الإيطالي، 24 يناير 2016.

روما 1/2 يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 30 أغسطس 2015.

روما 1/1 يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 2 مارس 2015.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة يوفنتوس وروما

نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق روما في 25 مباراة سابقة من أصل آخر 53 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق روما في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق يوفنتوس في 13 مباراة سابقة من أصل آخر 53 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي يوفنتوس وروما نتيجة 15 مباراة سابقة من أصل آخر 53 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 79 هدفاً في شباك فريق روما في آخر 53 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق روما في تسجيل 56 هدفاً في شباك فريق يوفنتوس في آخر 53 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الأرجنتيني باولو ديبالا هو هداف فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 22 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي دوغلاس كوستا هو أفضل صانع ألعاب في فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البوسني إيدين دجيكو هو هداف فريق روما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 16 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البلجيكي راجا ناينغولان هو أفضل صانع ألعاب في فريق روما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 84 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 23 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 21 مباراة.

نجح فريق روما في تسجيل 60 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 28 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 16 مباراة.

نجح فريق يوفنتوس في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 34 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق يوفنتوس في الفوز بلقب الدوري الإيطالي لآخر مرة في تاريخه في الموسم الماضي 2016 / 2017 م.

نجح فريق يوفنتوس في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في آخر 6 سنوات على التوالي.

يفصل فريق يوفنتوس نقطة واحدة فقط لا غير عن الفوز بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

نجح فريق روما في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 3 مناسبات فقط سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق روما في الفوز بلقب الدوري الإيطالي لآخر مرة في تاريخه في موسم 2000 / 2001 م.

لم يعرف فريق يوفنتوس طعم الفوز في آخر زيارتين له لملعب الأولمبيكو على حساب فريق روما في الدوري الإيطالي.

نجح فريق يوفنتوس في الفوز بلقب كأس إيطاليا في الموسم الحالي 2017 / 2018 م، وذلك بعدما فاز على حساب فريق ميلان في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل لا شئ على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

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