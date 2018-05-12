البدري يُعلن عن قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة كمبالا بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مايو الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً لمباراته القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي في يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وقد شهدت قائمة المارد الأحمر استبعاد كلاً من علي لطفي وهشام محمد ومحمد شريف، إضافة إلى محمود الجزار وأكرم توفيق وعمرو السعداوي وأيمن أشرف وأخيراً كريم نيدفيد وعلي معلول، علماً بأن كل هذه الأسماء كانت متواجدة رفقة بعثة فريق الأهلي في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مهرجان اعتزال النجم حسام غالي.

Advertisements

وجاءت قائمة فريق الأهلي لمباراته القادمة أمام فريق كمبالا سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير / محمد نجيب / أحمد فتحي / محمد هاني / صبري رحيل / باسم علي.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / وليد سليمان / أحمد حمودي / باكا / ميدو جابر / أحمد حمدي / إسلام محارب.

خط الهجوم: مروان محسن / صلاح محسن.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق كمبالا سيتي في يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من عمر الشهر الحالي، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي الاحد 13/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة