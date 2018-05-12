موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الاسباني الاحد 13/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ليفانتي نظيره فريق برشلونة في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي على ملعب سيوداد دي فالنسيا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وليفانتي

ستُقام مباراة برشلونة وليفانتي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي على ملعب سيوداد دي فالنسيا، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي

ستكون مباراة برشلونة وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

ترتيب برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني

يحتل فريق برشلونة حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 90 نقطة.

يحتل فريق ليفانتي حالياً المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 43 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق برشلونة الموسم الحالي

سيلتا فيغو 2/2 برشلونة / الدوري الإسباني.

إشبيلية 5/0 برشلونة / نهائي كأس ملك إسبانيا.

ديبورتيفو لاكورونيا 4/2 برشلونة / الدوري الإسباني.

برشلونة 2/2 ريال مدريد / الدوري الإسباني.

برشلونة 1/5 فياريال / الدوري الإسباني.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق ليفانتي في الدوري الإسباني

ليفانتي 1/2 إيبار.

جيرونا 1/1 ليفانتي.

ليفانتي 1/2 لاس بالماس.

أتلتيكو مدريد 0/3 ليفانتي.

ليفانتي 0/1 ملقا.

أتلتيك بيلباو 3/1 ليفانتي.

ليفانتي 1/2 إشبيلية.

ليغانيس 3/0 ليفانتي.

جدول مباريات برشلونة الصيفي تحضيراً لموسم 2018 / 2019

صن داونز الجنوب أفريقي / برشلونة / مباراة ودية، 16 مايو 2018.

برشلونة / توتنهام هوتسبير الإنجليزي / مباراة ودية، 29 يوليو 2018.

برشلونة / روما الإيطالي / مباراة ودية، 1 اغسطس 2018.

ميلان الإيطالي / برشلونة / مباراة ودية، 5 أغسطس 2018.

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدرب: الإسباني إرنستو فالفيردي.

نتائج أخر 7 مباريات بين برشلونة وليفانتي

برشلونة 0/3 ليفانتي / الدوري الاسباني، 7 يناير 2018.

ليفانتي 2/0 برشلونة / الدوري الاسباني، 7 فبراير 2016.

برشلونة 1/4 ليفانتي / الدوري الاسباني، 20 سبتمبر 2015.

برشلونة 0/5 ليفانتي / الدوري الاسباني، 15 فبراير 2015.

ليفانتي 5/0 برشلونة / الدوري الاسباني، 21 سبتمبر 2014.

برشلونة 1/5 ليفانتي / كأس ملك إسبانيا، 29 يناير 2014.

ليفانتي 4/1 برشلونة / كأس ملك إسبانيا، 22 يناير 2014.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة برشلونة وليفانتي

نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ليفانتي في 17 مباراة سابقة من أصل آخر 21 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

لم يعرف فريق ليفانتي طعم الفوز على الإطلاق على حساب نظيره فريق برشلونة في آخر 21 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي برشلونة وليفانتي نتيجة 4 مباريات سابقة من أصل آخر 21 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق برشلونة في تسجيل 65 هدفاً في شباك فريق ليفانتي في آخر 21 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ليفانتي في تسجيل 12 هدفاً في شباك فريق برشلونة في آخر 21 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 34 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل صانع ألعاب في فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني خوسيه لويس هو هداف فريق ليفانتي في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني خوسيه لويس هو أفضل صانع ألعاب في فريق ليفانتي في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 6 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق برشلونة في تسجيل 94 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 24 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 18 مباراة.

نجح فريق ليفانتي في تسجيل 37 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 50 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 10 مباريات.

نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني 25 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني لآخر مرة في تاريخه في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

لم يعرف فريق ليفانتي طعم الفوز بلقب الدوري الإسباني في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الحالي 2017 / 2018 م، وذلك بعدما حقق فوزاً كاسحاً في المباراة النهائية على حساب نظيره فريق إشبيلية بخمسة أهداف مقابل لا شئ على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

تم إقصاء فريق برشلونة من الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي على يد فريق روما الإيطالي، علماً بأن ذلك الإقصاء يُعتبر هو الثالث على التوالي للفريق الكتالوني من أعرق المسابقات الأوروبية ومن الدور ذاته.

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