موعد أبرز مباريات يوم الاحد 13/5/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي إقامة العديد من المباريات في القارة الأوروبية، وذلك تحديداً في مسابقات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي، إضافة إلى الدوري الإسباني والدوري التركي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات، علماً بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد

يستقبل فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق واتفورد في يوم الأحد على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد

يستقبل فريق نيوكاسل يونايتد نظيره فريق تشيلسي في يوم الأحد على ملعب سانت جيمس بارك، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد عبر قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، فيما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون

يستقبل فريق ساوثهامبتون نظيره فريق مانشستر سيتي في يوم الأحد على ملعب سانت ماري، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير وليستر سيتي

يستقبل فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق ليستر سيتي في يوم الأحد على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة توتنهام هوتسبير وليستر سيتي تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة توتنهام هوتسبير وليستر سيتي عبر قناة بي إن سبورت HD9 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة ميلان وأتالانتا

يستقبل فريق أتالانتا نظيره فريق ميلان في مساء يوم الأحد على ملعب أتليتي أزوري دي إيطاليا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة ميلان وأتالانتا تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ميلان وأتالانتا عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة نابولي وسامبدوريا

يستقبل فريق سامبدوريا نظيره فريق نابولي في مساء يوم الأحد على ملعب لويجي فيراريس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة نابولي وسامبدوريا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة نابولي وسامبدوريا عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

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