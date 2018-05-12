بايرن ميونخ يختتم الموسم بخسارة قاسية على يد ضيفه شتوتغارت برباعية

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تعرض فريق بايرن ميونخ بطل البوندسليغا في الموسم الحالي إلى خسارة مفاجئة وقاسية على يد ضيفه فريق شتوتغارت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مايو الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق شتوتغارت في المباراة كلاً من دانييل في الدقيقة الخامسة والدقيقة الخامسة والخمسين، إضافة إلى دونيس في الدقيقة الثانية والأربعين، وأيضاً أكولو في الدقيقة الثانية والخمسين.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق بايرن ميونخ في المباراة فقد سجله الفرنسي كورنتان توليسو في الدقيقة الحادية والعشرين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق شتوتغارت رصيده إلى 51 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما استقر رصيد فريق بايرن ميونخ عند 84 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً ضمن الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، حقق فريق هوفنهايم الفوز على حساب ضيفه فريق بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق فريق لايبزيغ فوزاً عريضاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق هيرتا برلين بستة أهداف مقابل هدفين.

وفي مباراة أخرى حقق فريق فرايبورج الفوز على حساب ضيفه فريق أوجسبورج بهدفين مقابل لا شئ، كما حقق فريق شالكه الفوز على حساب ضيفه فريق اينتراخت فرانكفورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، بينما حقق فريق باير ليفركوزن الفوز على حساب ضيفه فريق هانوفر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي مباراة أخرى حقق فريق هامبورج الفوز على حساب ضيفه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين مقابل هدف واحد، فيما حقق فريق فيردر بريمن الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ماينز بهدفين مقابل هدف واحد، كما حقق فريق فولفسبورج الفوز على حساب ضيفه فريق كولن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وإليكم الآن جدول ترتيب الدوري الألماني النهائي بعد ختام جميع مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون أي الأسبوع الأخير من عمر المسابقة في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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