شوبير يحسم الجدل ويؤكد إقامة نهائي كأس مصر في موعده بتحكيم مصري

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حسم الكابتن أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً والإعلامي حالياً اليوم السبت الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مايو الحالي كل الجدل، وذلك حول المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بين فريق الزمالك وبين نظيره فريق سموحة.

حيث قام الكابتن أحمد شوبير بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة يُقام في موعده بقيادة طاقم تحكيم مصري”.

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وبذلك يُنهي الكابتن أحمد شوبير كل الجدل المثار حول إمكانية إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر في موعدها بين فريق الزمالك وبين نظيره فريق سموحة، وخاصة وأت الاتحاد المصري لكرة القدم أكد أنه حتى هذه اللحظة لا يُعتبر انسحاب نادي سموحة من المباراة أمراً ليس له أي أساس من الصحة، وذلك في ظل عدم إرسال خطاب رسمي من طرف النادي لاتحاد الكرة يؤكد ذلك الانسحاب.

ولم يعد الأمر يقتصر فقط على أزمة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، بل إن الأزمة قد وصلت إلى خلاف حاد بين كلاً من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وبين المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة.

وبعد قرار نادي سموحة بالانسحاب من المباراة في يوم أمس الجمعة، قام المستشار مرتضى منصور بشن هجوم عنيف للغاية على المهندس فرج عامر بسبب ذلك القرار، وهو الأمر الذي دفع المهندس فرج عامر للرد اليوم السبت على ذلك الهجوم من خلال بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وفي إطار ذلك البيان طالب المهندس فرج عامر بضرورة إحالة المستشار مرتضى منصور إلى لجنة القيم بسبب مخالفته للمادة رقم 29 من اللائحة، وذلك بسبب نشر فيديو مصور له قام فيه بسب المهندس فرج عامر بعبارات غير لائقة على الإطلاق.

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