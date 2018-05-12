فالفيردي يُعلن عن قائمة برشلونة استعداداً لمواجهة ليفانتي بالدوري الإسباني

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أعلن الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني اليوم السبت الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مايو الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً لمواجهة مضيفه فريق ليفانتي في مساء يوم غداً الأحد في إطار الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وقد شهدت قائمة الفريق الكتالوني مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك من خلال استبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من القائمة نظراً إلى حاجته الماسة إلى الحصول على الراحة تمهيداً لمشاركته مع منتخب بلاده الأرجنتين في مونديال روسيا المقبل.

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أما قائمة فريق برشلونة لمباراته أمام فريق ليفانتي فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / جوردي ألبا / لوكاس دين / يري مينا / توماس فيرمايلين.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا / دينيس سواريز / عثماني ديمبيلي / فيليبي كوتينيو / باولينيو / أندريه غوميش.

خط الهجوم: لويس سواريز / باكو ألكاسير.

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