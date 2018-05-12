ريال مدريد يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة ضيفه سيلتا فيغو

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حقق فريق ريال مدريد فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق سيلتا فيغو بستة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مايو الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من الويلزي جاريث بيل في الدقيقة الثالثة عشر والدقيقة الثلاثين، إضافة إلى الإسباني إيسكو في الدقيقة الثانية والثلاثين، وأيضاً المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة الثانية والخمسين والإسباني سيرجي جوميز بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة والسبعين، وأخيراً الألماني توني كروس في الدقيقة الحادية والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق سيلتا فيغو عند 46 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب.

تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / توني كروس / إيسكو / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة.

المدرب: الفرنسي زين الدين زيدان.

تشكيلة فريق سيلتا فيغو الأساسية في المباراة

سيرجيو / هوغو مايو / رونكاليا / سيرجي جوميز / جوني / ستانيسلاف / فاس / جوزا / مينديز / ماكسي جوميز / بوي.

ملخص مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

في شوط المباراة الأول حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق ريال مدريد الذي أراد استغلال عامل الأرض والجمهور في آخر مباراة له في الموسم الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وفي الدقيقة الثالثة عشر نجح فريق ريال مدريد في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له الويلزي جاريث بيل أولى الأهداف عقب انفراده بحارس المرمى سيرجيو واضعاً فريقه في المقدمة وسط فرحة كبيرة من أنصار الفريق الملكي.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق سيلتا فيغو فقد جاء بعدها بأربعة دقائق فقط، وذلك حينما استغل ثغرة في دفاعات فريق ريال مدريد ليُسجل على إثرها هدف التعادل، إلا أن حكم المباراة سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل.

ومع مرور الدقائق واصل فريق ريال مدريد عملية بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف، وفي الدقيقة الثلاثين نجح الفريق الملكي في تحقيق مبتغاه وذلك حينما سجل الويلزي جاريث بيل الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه.

ولم يكتفِ فريق ريال مدريد بذلك فحسب بل بحث عن إضافة المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره قبل موعد المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وفي الدقيقة الثانية والثلاثين تمكن الإسباني إيسكو من تسجيل الهدف الثالث لمصلحة فريقه بطريقة أكثر من رائعة وسط حالة من الحسرة من جانب لاعبي فريق سيلتا فيغو.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الأربعين، كاد فريق سيلتا فيغو ينجح في تقليص الفارق حينما سدد لاعبه السلوفاكي دانييل فاس كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد تألق بشكل ملفت للغاية وأبعد الكرة للخارج، لتمر بعدها بقية الدقائق دون أي جديد من الطرفين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم فريق ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني واصل فريق ريال مدريد عملية بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف، ولكن مع إيقاع لعب منخفض نوعاً وذلك من أجل تفادي تعرض أي لاعب إلى الإصابة أو الإرهاق في مباراة شكلية للفريق الملكي.

وفي الدقيقة الثانية والخميسن تمكن فريق ريال مدريد من مضاعفة تقدمه في النتيجة، وذلك بعدما سجل له الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي الهدف الرابع وسط حالة من عدم التركيز من جانب مدافعي فريق سيلتا فيغو.

وفي الدقيقة الرابعة والستين حاول الفرنسي زين الدين زيدان إراحة بعض عناصره الأساسية تمهيداً لخوض المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك من خلال إشراك كلاً من الإسباني ماركو أسينسيو والإسباني بورخا مايورال بدلاً من الفرنسي كريم بنزيمة والإسباني إيسكو.

وفي الدقيقة الثانية والسبعين واصل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عملية إراحة النجوم، وهذه المرة من خلال إشراك الإسباني لوكاس فاسكيز بدلاً من الويلزي جاريث بيل الذي تألق بشكل ملفت للغاية في هذه المباراة.

وبعدها بدقيقتين نجح فريق ريال مدريد في تسجيل الهدف الخامس له في المباراة، وهذه المرة عبر الإسباني سيرجي جوميز مدافع فريق سيلتا فيغو بالخطأ في مرماه، مما أكد بدوره على حالة الإنهيار التي يعيشها فريق سيلتا فيغو منذ مطلع المباراة.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والثمانين تواصل مهرجان الأهداف من جانب فريق ريال مدريد، وهذه المرة حينما سجل الألماني توني كروس الهدف السادس لمصلحة الفريق الملكي مؤكداً على جاهزية فريقه قبل النهائي المرتقب لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الحال على ما هو عليه دون أي جديد من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز كاسح لمصلحة فريق ريال مدريد بسداسية نظيفة قبل أسبوعين فقط من موعد المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ليفربول.

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