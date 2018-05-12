أتلتيكو مدريد يقترب من حسم وصافة الليغا بفوزه على مضيفه خيتافي

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حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق خيتافي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مايو الحالي على ملعب ألفونسو بيريز في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد في المباراة الإسباني كوكي في الدقيقة الثامنة، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق خيتافي عند 52 نقطة في المركز الثامن في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً وعن الجولة ذاتها، تعادل فريق إشبيلية خارج أرضه أمام مضيفه وجاره فريق ريال بيتيس بهدفين لمثلهما لكل فريق، فيما حقق فريق ريال سوسيداد الفوز على حساب ضيفه فريق ليغانيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي مباراة أخرى حقق فريق فالنسيا الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق جيرونا بهدف وحيد مقابل لا شئ، كما حقق فريق ديبورتيفو ألافيس الفوز على حساب ضيفه فريق أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي لقاء آخر حقق فريق فياريال الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ديبورتيفو لاكورونيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما حقق فريق إيبار الفوز على حساب ضيفه فريق لاس بالماس بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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