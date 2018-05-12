ساسولو يتغلب على إنتر بثنائية ويقضي على أحلامه بالتأهل لدوري الأبطال

تعرض فريق إنتر إلى خسارة مفاجئة على أرضه على يد ضيفه فريق ساسولو بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مايو الحالي على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو.
وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ساسولو في المباراة كلاً من ماتيو بوليتانو في الدقيقة الخامسة والعشرين، إضافة إلى دومينيكو بيراردي في الدقيقة الثانية والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق إنتر في المباراة البرازيلي رافينيا ألكانتارا في الدقيقة الثمانين.
وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق ساسولو رصيده إلى 43 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق إنتر عند 69 نقطة في المركز الخامس في الترتيب، مما يُقلص حظوظه كثيراً في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وخاصة في حالة فوز فريق لاتسيو في هذه الجولة.
إقرأ أيضاً: ريال مدريد يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة ضيفه سيلتا فيغو
التعليقات