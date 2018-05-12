رين يُفسد احتفالية باريس سان جيرمان بلقب الدوري بفوزه عليه في حديقة الأمراء

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تعرض فريق باريس سان جيرمان للخسارة على أرضه على يد ضيفه فريق رين بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مايو الحالي على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق رين في المباراة كلاً من بنجامين في الدقيقة الثانية والخمسين من ركلة جزاء، إضافة إلى أدريان في الدقيقة الحادية والسبعين، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق رين رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما استقر رصيد فريق باريس سان جيرمان عند 92 نقطة في المركز الأول في صدارة الترتيب، علماً بأن فريق باريس سان جيرمان سبق وأن حسم لقب الدوري الفرنسي بشكل رسمي منذ الجولة قبل الماضية.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً وعن الجولة ذاتها، حقق فريق موناكو الفوز على حساب ضيفه فريق سانت إيتيان بهدف وحيد مقابل لا شئ، فيما حقق فريق أميان الفوز على حساب ضيفه فريق ميتز بهدفين مقابل لا شئ، كما حقق فريق نانت الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق أنجيه بهدفين مقابل لا شئ.

وفي مباراة أخرى حقق فريق بوردو الفوز على حساب ضيفه فريق تولوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما حقق فريق ليل الفوز على حساب ضيفه فريق ديجون بهدفين مقابل هدف واحد، فيما تعادل فريق مونبلييه أمام ضيفه فريق تروا بهدف لمثله لكل فريق.

وفي لقاء آخر حقق فريق نيس فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق كُان بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، كما حقق فريق ستراسبورغ فوزاً مفاجئاً ومثيراً على حساب ضيفه فريق أولمبيك ليون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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