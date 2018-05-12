تعرف على قائمة الزمالك لمباراته أمام سموحة في نهائي كأس مصر

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أعلن الكابتن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة فريقه في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مايو الحالي، وذلك استعداداً لمواجهة نظيره فريق سموحة في الدور النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بين فريق الزمالك وبين نظيره فريق سموحة في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من الشهر الحالي أيضاً، وذلك على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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وقد جاءت قائمة فريق الزمالك لمباراته أمام فريق سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود علاء / محمود حمدي الونش / حمدي النقاز / أحمد فتوح / محمد مجدي / محمد عبد الغني / حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمد أشرف / أحمد توفيق / محمود عبد العاطي / عماد فتحي / أيمن حفني / محمد عنتر / عبد الله جمعة / أحمد مدبولي / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / باسم مرسي.

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