الاتحاد يتوج رسمياً بلقب كأس خادم الحرمين بعد فوزه على الفيصلي بثلاثية

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نجح فريق الاتحاد في التتويج رسمياً بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه على حساب نظيره فريق الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد الأوقات الإضافية، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مايو الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة.

وقد سجل أهداف فريق الاتحاد في المباراة كلاً من عبد الرحمن الغامدي في الدقيقة الخامسة والأربعين، إضافة إلى ربيع سفياني في الدقيقة المائة، وأيضاً عبد العزيز العرياني في الدقيقة السادسة عشر بعد المائة، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الفيصلي اللاعب سعيد اليامي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني في المباراة.

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وجاءت هذه المباراة في إطار الدور النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 م، وبذلك ينجح فريق الاتحاد في الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

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