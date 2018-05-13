موعد مباراة الأهلي والسد بمشاركة “مؤمن زكريا” في دوري أبطال آسيا الاثنين 14/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والسد بمشاركة “مؤمن زكريا” في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الأهلي السعودي نظيره فريق السد القطري في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مايو الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك في إطار مباريات إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والسد

ستُقام مباراة الأهلي والسد في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مايو الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا عشرين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة إلا عشرين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة إلا عشرين دقيقة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والسد

ستكون مباراة الأهلي والسد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

ترتيب الأهلي والسد في الدوري السعودي والقطري

أنهى فريق الأهلي الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي في المركز الثاني في جدول الترتيب مع امتلاكه في رصيده 55 نقطة.

أنهى فريق السد دوري نجوم قطر في الموسم الحالي في المركز الثاني في جدول الترتيب مع امتلاكه في رصيده 49 نقطة.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق الأهلي الموسم الحالي

القادسية 1/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي 1/1 الغرافة القطري / دوري أبطال آسيا.

الرائد 3/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين.

الفيصلي 0/1 الأهلي / كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي 0/2 تراكتور الإيراني / دوري أبطال آسيا.

الأهلي 0/0 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي 0/1 أُحد / الدوري السعودي للمحترفين.

الجزيرة الإماراتي 2/1 الأهلي / دوري أبطال آسيا.

السد القطري 1/2 الأهلي / دوري أبطال آسيا.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق السد الموسم الحالي

السد 1/0 الخور / دوري نجوم قطر.

السد 1/2 الوصل الإماراتي / دوري أبطال آسيا.

السد 1/9 الخريطيات / دوري نجوم قطر.

بيروزي الإيراني 0/1 السد / دوري أبطال آسيا.

السد 2/2 الريان / كأس ولي عهد قطر.

السد 2/1 الدحيل / كأس ولي عهد قطر.

الخور 4/0 السد / كأس أمير دولة قطر.

السد 1/2 الأهلي السعودي / دوري أبطال آسيا.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: أمير كردي / مارك ميليغان / معتز هوساوي / منصور الحربي.

خط الوسط: دي سوزا / وليد باخشوين / فيتفاتزيديس / حسين المقهوي / مؤمن زكريا.

خط الهجوم: مهند عسيري.

تشكيلة فريق السد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: حمد إسماعيل / أحمد سهيل / مرتضى / عبدالكريم حسن.

خط الوسط: سالم الهاجري / خوخي بوعلام / حسن الهيدوس / تشافي هيرنانديز / أكرم عفيف.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

المدرب: البرتغالي فيريرا.

مشوار الأهلي في دوري أبطال آسيا 2018

تراكتور الإيراني 1/0 الأهلي / الجولة الأولى من دور المجموعات.

الأهلي 1/2 الجزيرة الإماراتي / الجولة الثانية.

الغرافة القطري 1/1 الأهلي / الجولة الثالثة.

الأهلي 1/1 الغرافة / الجولة الرابعة.

الأهلي 0/2 تراكتور / الجولة الخامسة.

الجزيرة 2/1 الأهلي / الجولة السادسة.

السد القطري 1/2 الأهلي / ذهاب ثمن النهائي.

مشوار السد في دوري أبطال آسيا 2018

الوصل الإماراتي 2/1 السد / الجولة الأولى من دور المجموعات.

السد 1/3 بيروزي الإيراني / الجولة الثانية.

ناساف الأوزبكي 0/1 السد / الجولة الثالثة.

السد 0/4 ناساف / الجولة الرابعة.

السد 1/2 الوصل / الجولة الخامسة.

بيروزي 0/1 السد / الجولة السادسة.

السد 1/2 الأهلي السعودي / ذهاب ثمن النهائي.

نتائج أخر 3 مباريات بين الأهلي والسد

السد 1/2 الأهلي / دوري أبطال آسيا، 7 مايو 2018.

الأهلي 2/2 السد / دوري أبطال آسيا، 7 مايو 2008.

السد 1/2 الأهلي / دوري أبطال آسيا، 12 مارس 2008.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأهلي والسد

نجح فريق السد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الأهلي في مباراتين من أصل آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

لم يعرف فريق الأهلي طعم الفوز على الإطلاق على حساب فريق السد في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

حسم التعادل بين فريقي الأهلي والسد نتيجة مباراة واحدة فقط من أصل آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 4 أهداف في شباك فريق السد في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

نجح فريق السد في تسجيل 6 أهداف في شباك فريق الأهلي في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

يُعتبر الجزائري بغداد بونجاح هو هداف فريق السد في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018 بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني تشافي هيرنانديز هو أفضل صانع ألعاب في فريق السد في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018 مثله مثل زميله القطري أكرم عفيف، حيث صنع كلاً منهما 3 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر السعودي مهند عسيري هو هداف فريق الأهلي في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018 بعدما سجل 4 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 10 أهداف في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 6 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين.

نجح فريق السد في تسجيل 13 هدفاً في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 6 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراة واحدة فقط لا غير.

نجح فريق السد في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في مرتين فقط طوال تاريخه.

نجح فريق السد في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا لآخر مرة في تاريخه في عام 2011.

لم يعرف فريق الأهلي طعم الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

يُعتبر الجزائري بغداد بونجاح هو هداف فريق السد في دوري نجوم قطر في الموسم الحالي بعدما سجل 16 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر السوري عمر السومة هو هداف فريق الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 11 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 59 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 26 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق السد في تسجيل 68 هدفاً في دوري نجوم قطر في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 25 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 7 مباريات.

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