محمد صلاح يُنصب نفسه ملكاً على عرش الجوائز الفردية للكرة الإنجليزية

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نجح المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في تنصيب نفسه كملكاً على عرش الجوائز الفردية في كرة القدم الإنجليزية في الموسم الحالي 2017 / 2018 م، وذلك بعدما فاز اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي والتي يتم منحها من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وعلى الرغم من أن المصري محمد صلاح لم يُساهم في فوز فريقه ليفربول بأي لقب على الإطلاق في الموسم الحالي، إلا أن الأرقام الفردية المميزة التي حققها طوال الموسم بأكمله ساهمت في فوزه بهذه الجائزة، ليواصل بذلك محمد صلاح في حصد المزيد من الجوائز في موسم استثنائي على الصعيد الفردي.

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وسجل المصري محمد صلاح حتى هذه اللحظة 31 هدفاً لمصلحة فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما جعله متصدراً لائحة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، علماً بأن الفارق بينه وبين أقرب مُلاحقيه وهو الإنجليزي هاري كين 3 أهداف فقط مع بقاء جولة واحدة على نهاية الموسم.

وعقب فوزه بهذه الجائزة أعرب محمد صلاح عن سعادته البالغة بحصد جائزة جديدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هدفه الرئيسي قبل مطلع الموسم الحالي هو العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لإثبات نجاحه بعد فشل تجربته الأولى في الملاعب الإنجليزية مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد محمد صلاح على أن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول له دوراً كبيراً للغاية فيما وصل إليه مستواه في الوقت الحالي على الصعيد الفردي، مؤكداً في ختام تصريحاته على أن فريقه قادر على تحقيق شيئاً مميزاً في ختام الموسم الحالي.

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